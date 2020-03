02/03/2020 Arco 2020: ‘Palabras’, de Antoni Muntadas y Estudio Herreros Antoni Muntadas y Juan Herreros. Foto: ‘El País’, Santi Burgos

Fotos: Estudio Herreros

El estudio madrileño de Juan Herreros realizó la instalación de la obra Palabras de Antoni Muntadas para el estand de El País en la última edición de la feria de arte contemporáneo Arco Madrid. La pieza artística está basada en el poder de las palabras. Algunas de estas se transfirieron a unas lonas colgadas sobre planos sólidos, que formaban un muro quebrado para ofrecer al visitante una secuencia de superposiciones y contrastes de las imágenes-palabras, en una combinación de negros, blancos y grises. Estudio Herreros, Espacio Solo en Madrid

