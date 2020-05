(empty) Tuesday, May 12, 2020 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 12/05/2020 Ha muerto Pilar Vázquez Álvarez



La filóloga Pilar Vázquez Álvarez, que formó parte de la redacción de AV/Arquitectura Viva en 1991-92, murió en Madrid el 10 de mayo. Durante los cinco años anteriores había traducido libros de arte y arquitectura para Hermann Blume, tan complejos como la obra colectiva de Dora Wiebenson sobre la tratadística arquitectónica o tan literarios como Romanticismo y realismo de Rosen y Zerner, pero ninguno tan próximo a su sensibilidad inconformista como los dos pequeños volúmenes de John Berger —Nuestros rostros, mi vida, breves como fotos y Mirar—, con los que había iniciado su colaboración con la editorial madrileña, y que están en el origen de su amistad con el escritor y crítico de arte británico, cuya obra vertería enteramente al español. Traductora también de obras populares como La joven de la perla y clásicos como Las uvas de la ira, Pilar amaba a The Pretenders de Chrissie Hynde y a UB40, de manera que cuando escuchemos Don't Get Me Wrong o la versión de Red Red Wine de estos últimos la evocaremos como ella evocó a Berger en el homenaje de despedida que le dedicó el Círculo de Bellas Artes en 2017, una despedida que es hoy la de su más atenta lectora. Luis Fernández-Galiano