18/05/2020 OMA, CMG Qianhai Global Trade Center en Shenzhen (China) Images courtesy OMA

El diseño de este desarrollo de uso mixto ha sido concebido por OMA / Chris van Duijn como una ‘microciudad’ con 360.000 metros cuadrados para el distrito financiero de Qianhai en Shenzhen.



Con oficinas, tiendas, dos hoteles y un centro cultural, el conjunto está compuesto por volúmenes apilados que conforman dos torres —unidas por un puente elevado ideado como un mirador— dando lugar a una serie de cubiertas ajardinadas en cascada. Los bloques de menor altura responden a la escala urbana del entorno, entre ellos destaca un edificio hotelero en forma de cubo colocado sobre el podio.



La finalización del CMG Qianhai Global Trade Center, cuya construcción ha comenzado ya, está prevista para 2024. The Swerve Luis Fernández-Galiano OMA, Conference Center in Shenzhen (China)

