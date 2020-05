(empty) Tuesday, May 19, 2020 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 19/05/2020 Solidtex de Pladur



Entre sus novedades se encuentra



Su proceso de cristalización permite la producción de un nuevo tipo de núcleo, que contiene entre un 30% y un 50% más de yeso puro por metro cúbico, consiguiendo una placa de yeso sólida, con alta rigidez y capacidad de carga, además de mejorar el manipulado y el corte para facilitar la instalación. Su dureza superficial protege los paramentos de roces y arañazos, y su resistencia mecánica reduce su deformación, siendo una solución para revestimientos de gran formato.



Cuenta con una gran versatilidad de usos, ya que puede utilizarse tanto en zonas secas como en húmedas. Es idónea tanto para ambientes interiores de una vivienda como cocinas, baños y zonas comunes, así como para zonas de elevado tránsito y riesgo de golpes como hospitales, colegios, zonas comerciales, entre otros. Con una trayectoria de 40 años, la marca Pladur ofrece sistemas constructivos para tabiquería interior centrados en el sector de la edificación (residencial, no residencial, rehabilitación y reforma), que cuentan con los requisitos normativos de resistencia al fuego, aislamiento y acondicionamiento acústico, y aislamiento térmico.Entre sus novedades se encuentra Solidtex una placa de yeso laminado robusta, hidrófuga, con altas prestaciones mecánicas y de carga (hasta 64 kg con una sola placa y 95 kg con dos), con tecnología HDC (alta densidad de cristalización), que supone un gran avance en la fabricación de placas de yeso laminado de alta densidad.Su proceso de cristalización permite la producción de un nuevo tipo de núcleo, que contiene entre un 30% y un 50% más de yeso puro por metro cúbico, consiguiendo una placa de yeso sólida, con alta rigidez y capacidad de carga, además de mejorar el manipulado y el corte para facilitar la instalación. Su dureza superficial protege los paramentos de roces y arañazos, y su resistencia mecánica reduce su deformación, siendo una solución para revestimientos de gran formato.Cuenta con una gran versatilidad de usos, ya que puede utilizarse tanto en zonas secas como en húmedas. Es idónea tanto para ambientes interiores de una vivienda como cocinas, baños y zonas comunes, así como para zonas de elevado tránsito y riesgo de golpes como hospitales, colegios, zonas comerciales, entre otros.



Más información:

Más información: Pladur