20/05/2020 MVRDV, Shenzhen Terraces Images: Atchain

La propuesta de la firma de Rotterdam MVRDV resultó ganadora del concurso para diseñar un desarrollo de uso mixto, el Centro Internacional Shimao ShenKong, ubicado en el corazón del distrito de Longgang de la ciudad china de Shenzhen. Con 101.300 metros cuadrados, el proyecto denominado Shenzhen Terraces contiene un centro de conferencias, una terminal de autobuses, un teatro y una biblioteca.



Las formas curvas irregulares de los edificios de poca altura y de los espacios públicos al aire libre contrastan con la verticalidad de los rascacielos próximos al nuevo desarrollo. Los segundos niveles de los volúmenes están unidos mediante puentes, generando una ruta continua conectada con las construcciones circundantes. Diseñado con la sostenibilidad como foco, el conjunto incluye el uso de hormigón reciclado como agregado, amplios voladizos, paneles fotovoltaicos, vegetación, estanques y sistemas de recolección de aguas pluviales. Through the Looking Glass Luis Fernández-Galiano MVRDV, Tainan Spring (Taiwan)

