25/05/2020 Ignacio Hornillos, la casa de la capilla en Madrid Photos: Fernando Alda

La reforma y la ampliación de esta vivienda, situada en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, han sido llevadas a cabo por Ignacio Hornillos (Madrid, 1985). La intervención está basada en cuatro operaciones arquitectónicas vinculadas a una capilla, un dormitorio, un pabellón y una pérgola.



Bajo los cimientos de la antigua casa se sitúa la capilla excavada, donde la sección de cada elemento del mobiliario reproduce el símbolo de la cruz y la zona del altar está diferenciada por los materiales utilizados: mármol y metales pulidos (hierro y el bronce).



Se inserta un ‘miniapartamento’ para los padres de la familia numerosa con nueve hijos, protegido por muros de triple placa de pladur con aislamiento Copoprem entre sus perfiles.



Además, se introduce un pabellón alargado definido por un muro curvo, destinado a almacenaje, prolongado en un volumen de menor altura y anchura dispuesto en paralelo a la vivienda principal.



Finalmente, se levanta una pérgola metálica cubierta con vegetación, cuya forma en Y permite liberar el suelo y ampliar la sombra.