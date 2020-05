(empty) Wednesday, May 27, 2020 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 27/05/2020 Furniture Urban Alphabets (F.U.A.) Photos: Javier de Paz

Photo: Luis Asín

Photo: Luis Asín

Photos: Javier de Paz

Fabricado a partir de materiales obsoletos de los almacenes municipales del Ayuntamiento de Madrid, F.U.A. es un prototipo de equipamiento público reutilizable y sostenible en el que convergen lo social, lo energético y lo medioambiental, diseñado por David Cárdenas, EEEstudio (Enrique Espinosa), Juanito Jones, Maria Mallo, Lys Villalba y Zuloark.



Por un lado, las siete letras I M A G I N A identitarias del programa homónimo de 2017 destinado a reactivar espacios públicos de diferentes distritos madrileños —que viajaron en camión a cada uno de los nueve solares de la iniciativa experimental— forman parte del equipamiento de Matadero Madrid.



Por el otro, las tres letras-mueble M A D —del pabellón del Ayuntamiento de Madrid en el Congreso Nacional de Medioambiente celebrado en 2016—, y las tres de P A Z —del espacio de encuentro principal del Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Paz que tuvo lugar en 2017— se reubican como conjunto estacional de mobiliario en el patio norte del Centro Cultural de Conde Duque.



Además, este mobiliario urbano incluye espacios de estancia construidos a partir de tablones de madera recuperados de bancos madrileños deteriorados, así como luminarias recuperadas (globos de lámparas de sodio que se están retirando progresivamente y convirtiendo en residuo) con nuevos elementos LED alimentados por paneles solares.