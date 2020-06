05/06/2020 H&deM construirá la torre residencial más alta de Canadá El primer proyecto de la firma suiza Herzog & de Meuron en Toronto, realizado junto al estudio canadiense Quadrangle, emerge con 87 plantas y una altura aproximada de 324 metros en 1200 Bay Street, en el barrio de Yorkville. Si se finaliza el edificio, sería el rascacielos más alto de Canadá, superando a la torre ‘The One’ de Foster+Partners, con 306 metros, que está se está construyendo en el distrito financiero de Toronto.



Con el núcleo estructural situado en la fachada occidental, la esbelta torre tiene una longitud que es aproximadamente tres veces mayor que su anchura. Está envuelta con tres pieles: dos de ellas vidriadas, entre las cuales se colocan las persianas de madera.



Los primeros 16 pisos acogen locales comerciales y oficinas. Un nivel de servicios privados separará estas funciones de las 332 viviendas repartidas en 64 alturas. Los niveles superiores acogen un restaurante, mientras que un vestíbulo de triple altura sirve de acceso desde Bloor Street. Foster + Partners to build a 318-meter-tall tower in Toronto

