09/06/2020 Clavel Arquitectos, remodelación parcial del NH Hotel Casino de Badajoz Photos: David Frutos

Finalista en la categoría Interiorismo de los Premios FAD 2020, la intervención de la firma de Murcia Clavel Arquitectos —liderada por Manuel Clavel Rojo y Luis Clavel Sainz— abarca 2.800 metros cuadrados del hotel de cinco estrellas situado en el número 11 de la avenida Adolfo Díaz Ambrona de la ciudad extremeña de Badajoz. La actuación comprende la conexión del atrio central con las zonas de ocio y el vestíbulo de acceso al hotel en la planta baja.



La transformación del atrio de cuatro alturas, que vertebra el edificio, rompe la simetría existente dibujando un espacio central con el juego de luces curvilíneas y reflejos en superficies espejadas. Es aquí donde una gran lámpara de más de 7 metros de altura serpentea como una cascada de anillos de metacrilato iluminados. El circuito lumínico fluye y envuelve las zonas de ocio, así como el restaurante y la terraza. Finalistas de los Premios FAD 2020

