15/06/2020 APROP Ciutat Vella en Barcelona Photos: Adrià Goula

Estas viviendas temporales situadas en el barrio Gótico de la capital catalana conforman el primer edificio construido del programa de Alojamientos de Proximidad Provisionales (APROP), promovido por el Ayuntamiento de Barcelona.



Fruto de la colaboración entre las firmas catalanas straddle3 y Yaiza Terré estudi d'arquitectura, junto a la vasca Eulia Arkitektura, el proyecto basado en la reutilización de contenedores marítimos ocupa un solar de titularidad municipal para realojar temporalmente a familias desahuciadas del barrio. Aprovechando la prefabriación modular que permite una ejecución rápida, económica y sostenible, el volumen compacto, esquinero y entre medianeras alberga en su planta baja una ampliación del equipamiento sanitario cercano y en sus cuatro plantas superiores doce viviendas: ocho con un dormitorio y cuatro con dos. Con una piel exterior de policarbonato traslúcido, las fachadas ventiladas con aislante térmico favorecen la eficiencia energética.