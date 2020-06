(empty) Thursday, June 18, 2020 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 18/06/2020 ODA, Torre de Seattle El rascacielos propuesto por la firma neoyorquina ODA, fundada por Eran Chen, presenta un vacío escultórico con aberturas irregulares para poder disfrutar de las vistas al mar, las montañas y la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. Diseñada para la compañía inmobiliaria Crescent Heights, la torre de uso mixto de 361 metros de altura contiene 1.080 viviendas en los pisos superiores, y oficinas y locales comerciales en los inferiores. El diseño explora nuevas formas de interacción social entre los vecinos de un edificio de gran altura con un espacio escalonado que contiene mobiliario y vegetación, a modo de jardín colgante. AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.