07/07/2020 Josep Ferrando Architecture, Edificio Sáenz Valiente en Buenos Aires Photos: Federico Cairoli

En el campus Alcorta de la Universidad Torcuato Di Tella se levanta el edificio de usos mixtos Sáenz Valiente con expresividad austera y modular. Esta obra de la firma catalana de Josep Ferrando ha sido seleccionada finalista en la categoría Internacional de los Premios FAD 2020.



La estructura de hormigón está formada por una secuencia de pórticos transversales, que recorren rítmicamente los 60 metros de longitud del edificio. La organización ascendente es tripartita. Con 15.000 metros cuadrados, el edificio se aligera en la fachada a medida que se aproxima al suelo, y se solidifica a medida que va despegándose en correspondencia con la organización longitudinal de los interiores. El número de apoyos estructurales se triplica y duplica según las necesidades espaciales de los usos requeridos en cada nivel. El edificio libera la planta combinando la especificidad y la versatilidad espacial sobre su escala de repetición. Con locales comerciales en la planta baja, aulas en las plantas intermedias y despachos en la parte superior, el volumen está coronado con una terraza para disfrutar de las vistas de la ciudad. Finalistas de los Premios FAD 2020

