13/07/2020 Albert Faus, escuela de secundaria en Youlou (Burkina Faso) Photos: Milena Villalba

Finalista en la categoría Internacional de los Premios FAD 2020, el proyecto de Albert Faus Madrid (Barcelona, 1972) contempla la ordenación del complejo escolar Bangre Veenem, el cual incluye la escuela de primaria existente del poblado de Youlou, así como la construcción de la escuela de secundaria y edificaciones auxiliares (cantina escolar, vestuarios del personal, garita, depósito de agua y otros espacios de servicio).



La propuesta se reduce a un ámbito que abarca 5 de las 8 hectáreas del terreno disponible. La intervención se concentra en la zona central de este, con tres franjas horizontales donde la intermedia es un gran vacío de acceso o plaza pública. La construcción de los edificios principales se realiza con muros y bóvedas de ladrillos de tierra comprimida protegidos por una doble cubierta. Los módulos auxiliares y muros de cierre, que conforman la plaza central de acceso, están realizados con gruesos muros de piedra.



El instituto está compuesto por diferentes cuerpos, situados bajo una única cubierta perforada en su cumbrera para iluminar y ventilar naturalmente la terraza interior de acceso a las aulas, dispuestas en dos líneas paralelas. Finalistas de los Premios FAD 2020

