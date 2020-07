(empty) Wednesday, July 15, 2020 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 15/07/2020 Laboratorio Ecosocial de Barbanza



La iniciativa de la Fundación RIA —creada por David Chipperfield en 2016—, junto con el grupo de investigación HISTAGRA de la Universidade de Santiago de Compostela, ha sido financiada por la Fundación Banco Santander y cuenta con el apoyo de la Cátedra Juana de Vega.



El Laboratorio Ecosocial de Barbanza centra su actividad en tres áreas de la península gallega: los montes Barbanza, Enxa, Xian, Dordo, Costa de Abaixo y O Sobrado, gestionados por la Comunidade de Montes veciñais en Man Común de Baroña, en el concello de Porto do Son; el monte de Froxán, gestionado por la Comunidade de Montes veciñais en Man Común de Froxán, en el concello de Lousame; y, por último, las brañas de Laíño, en Dodro.



Mediante gráficos, mapas, vídeos y artículos, el sitio web interactivo



