17/07/2020 'Diseñar Puentes', las obras de Fhecor en Matadero Madrid Hasta el 13 de septiembre, la Central de Diseño de Matadero Madrid acoge una exposición sobre una veintena de pasarelas y puentes proyectados en los últimos 20 años por la compañía española Fhecor Ingenieros Consultores, distinguida en 2019 con una mención en los Premios Nacionales de Innovación y Diseño. Organizada por DIMAD, entidad creada por la Asociación de Diseñadores de Madrid, y comisariada por Roberto Turégano, la muestra reúne maquetas, fotografías y audiovisuales de obras con diferentes tipologías estructurales que buscan la interacción con el paisaje.