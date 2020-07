(empty) Friday, July 17, 2020 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 17/07/2020 Open House, ‘Redescubre Madrid’ Ambrosio Arroyo. Parque Móvil del Estado (1942)

Alejandro de la Sota. Gimnasio del colegio Maravillas (1960-1962). Foto de José Hevia

Fernando Higueras. Fundación Fernando Higueras (1977)

Miguel Fisac. Centro de Estudios Hidrográficos CEDEX (1963). Foto de Ximo Michavila

Luis Mansilla y Emilio Tuñón. Complejo El Águila Archivo y Biblioteca Regional de Madrid (2002)

Del 25 al 27 de septiembre, se celebra la sexta edición del festival de arquitectura y ciudad Open House Madrid, que en esta ocasión homenajea a Alejandro de la Sota con diferentes actividades y una exposición. Bajo el lema ‘Redescubre Madrid’, permitirá de manera gratuita conocer más de cincuenta espacios, que habitualmente están cerrados al público, y realizar quince rutas exteriores a través de visitas guiadas de grupos reducidos. El periodo de inscripción previa obligatoria comienza a mediados de septiembre. AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.