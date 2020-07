(empty) Wednesday, July 22, 2020 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 22/07/2020 CSO Arquitectura, residencia de ancianos passivhaus en Camarzana de Tera (Zamora) Photos: David Frutos

Proyectada por el estudio de Javier de Antón Freile CSO Arquitectura, la ampliación de la residencia de ancianos de Camarzana de Tera (Zamora), construida también por esta firma madrileña en 2005 en el kilómetro 127 de la carretera que une Benavente y Vigo, ha sido seleccionada como finalista en la categoría Arquitectura de los Premios FAD 2020.



La ampliación funciona como un zócalo semienterrado de la residencia existente con patios que se abren a la construcción inicial. El programa está organizado en tres bandas unidas por un pasillo longitudinal: dos de ellas destinadas a dormitorios con terrazas propias que comunican con el patio común, y la tercera con funciones de día que tiene adosado un invernadero.



El edificio hospitalario-geriátrico con certificado Passivhaus produce más energía de la que consume, derivando el sobrante a la antigua construcción, mientras combina estrategias activas —placas solares fotovoltaicas, paneles solares térmicos, ventilación mecánica mediante recuperadores de calor y climatización aerotérmica para el suelo radiante-refrescante— y pasivas —aislamientos en fachada, solera y cubierta ajardinada, carpintería de madera con vidrio tiple, ventilación natural, captadores de aguas pluviales, control solar mediante porches y un invernadero—. Construido con un sistema de entramado de madera prefabricado, el edificio busca generar espacios acogedores y con iluminación natural.