01/09/2020 MAD Architects, ‘Gardenhouse’ en Beverly Hills (California) Photo: Nic Lehoux

Photo: Darren Bradley

Photo: Nic Lehoux

Photo: Darren Bradley

Photos: Nic Lehoux

Photo: Darren Bradley

Este edificio de uso mixto es el primer proyecto realizado en Estados Unidos por MAD Architects, la firma dirigida por Ma Yansong (Pekín, 1975). Situado en el número 8600 de Wilshire Boulevard en Beverly Hills, el conjunto de 4.460 metros cuadrados construidos, denominado Gardenhouse, emerge con un área comercial en el nivel inferior y una franja envuelta con vegetación, mientras alberga dieciocho viviendas que coronan la intervención con volúmenes blancos e irregulares y cubiertas inclinadas a dos aguas.



El acceso para residentes desde Stanley Boulevard evoca una cueva que conduce a una fuente de agua conectada visualmente con el patio ajardinado del nivel superior, el cual está rodeado por los balcones de las casas circundantes. MAD, Shenzhen Bay Culture Park (China)

