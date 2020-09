(empty) Thursday, September 10, 2020 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 10/09/2020 petrjanda/brainwork, centro de visitantes en Abu Dabi Images: Mykhaylo Slyusar | SDAR

La firma liderada por el arquitecto checo Petr Janda ha resultado ganadora del concurso para construir un centro de visitantes en la reserva del humedal de Al Wathba, situada en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, donde viven numerosos flamencos. La propuesta busca conectar el edificio con el paisaje a través de los materiales y su forma inspirada en la posición de un flamenco dormido y en las formaciones rocosas erosionadas del desierto. Con una planta circular, el volumen de hormigón de textura rugosa, que combina tonos rojizos y rosáceos, entrelaza los espacios expositivos curvos y continuos, sin fragmentación en salas, optimizando las vistas al entorno. El proyecto incorpora dos circuitos de agua para su refrigeración basados en la diferencia de temperatura durante el día y la noche, aprovechando la evaporación, la humedad y la condensación.