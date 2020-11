18/11/2020 Snøhetta, edificio Powerhouse Telemark en Porsgrunn (Noruega)

+ Zoom Photos: Ivar Kvaal La firma de Oslo Snøhetta ha diseñado —junto a las compañías R8 Property, Skanska y Asplan Viak— estas oficinas para reducir su consumo energético y producir más energía de la que gastará durante su vida útil (estimada en sesenta años), incluida la construcción, la demolición y la energía gastada en los materiales utilizados para levantar el edificio. El volumen creará suficiente energía renovable a partir de células fotovoltaicas —256 000 kWh cada año— como para vender el excedente a la red eléctrica.



Con un revestimiento exterior de madera, el edificio de once pisos altamente aislado presenta inclinaciones y perforaciones que permiten maximizar la recolección de energía solar y recibir iluminación natural en el interior, minimizando el uso de luz artificial. Además, un sistema de circuitos de agua asegura que el edificio se enfríe y caliente eficientemente, a través de pozos geotérmicos excavados a 350 metros bajo tierra.



Los materiales de Powerhouse Telemark han sido seleccionados por sus cualidades ambientalmente sostenibles. El ‘hormigón ambiental’ de la estructura, expuesto en el interior del edificio, utiliza menos energía en su producción y genera menos dióxido de carbono que el hormigón tradicional. Snøhetta, Powerhouse Brattørkaia in Trondheim (Norway)

AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.