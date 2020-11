(empty) Saturday, November 21, 2020 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 20/11/2020 Interval Architects, Centro de Arte Botánico en Hengshui (China) Photos: Zhi Geng

El plan del Gobierno chino para transformar una zona de humedales a las afueras de la ciudad de Hengshuien un parque botánico requería un espacio para exhibir plantas, cerámica y arte. Obra de la oficina de Shanghái Interval Architects, dirigida por Oscar Ko y Gu Yunduan, el centro de nueva construcción reemplazauna antigua fábrica abandonada dedicada a la producción de ladrillos con una alta chimenea. Con la intención de conectar con la historia del lugar, el edificio está compuesto por una secuencia de bóvedas interconectadas, cuya continuidad se rompe con patios, utilizando diferentes patrones de apilamiento de ladrillos para crear superficies perforadas que, entre juegos de luces y sombras, rompen con las masas sólidas. Con una estructura de hormigón armado, la torre de observación de 35,6 m de altura está inspirada en la chimenea preexistente, y presenta cuatro plataformas de observación a diferentes niveles.