23/11/2020 Foster + Partners, Guangming Hub en Shenzhen (China) La propuesta de la firma de Norman Foster ha resultado ganadora del concurso para diseñar el Guangming Hub, un desarrollo orientado al transporte, situado en el enlace ferroviario de alta velocidad que conecta Hong Kong, Shenzhen y Guangzhou, el cual incluye tres nuevas líneas de metro.



En la propuesta se han utilizado las últimas herramientas tecnológicas para que Guangming Hub funcione como una ‘ciudad inteligente’, integrada en el entorno con una vegetación exuberante, maximizando las áreas de paisaje. Se introdujeron en un programa de software, desarrollado por Foster + Partners, una serie de limitaciones que influirían en el crecimiento urbano de la zona. El plan maestro resultante se perfeccionó posteriormente y fueron detallados los enlaces de transporte.



La topografía y las dos líneas ferroviarias del sitio limitan el movimiento. Para superar esto, el plan maestro busca crear una red de vehículos autónomos de movimiento lento con puentes aéreos y superficies compartidas para ciclistas y peatones, integrando terrazas verdes escalonadas que enlazan con el entorno.



Un gran podio comercial se encuentra sobre el metro subterráneo y las estaciones de enlace interurbano. Una serie de torres de oficinas están concebidas como la puerta de entrada. Las aberturas en el nivel del suelo de los edificios marcan el acceso central a la estación de tren de alta velocidad, sobre la cual se sitúa un nuevo museo del transporte.



Basado en el concepto de 'ciudad esponja', el diseño prioriza el uso de sistemas sostenibles de drenaje urbano a través de la integración del paisaje, pavimentos permeables y áreas de biorretención de agua.