27/11/2020 Antonio Virga Architecte, cine en Cahors (Francia) Photos: Luc Boegly

Photo: Pierre Lasvenes

La oficina de París liderada por Antonio Virga ha sido la encargada de construir este cine con siete salas y de remodelar los espacios circundantes en la ciudad francesa de Cahors, en la región de Occitania. Integrado en un proyecto de desarrollo del espacio público, la construcción se levanta en la Place Bessières como una reinterpretación de un antiguo cuartel preexistente en ese lugar, destruido por un incendio en 1943. La composición está formada por dos volúmenes: el principal de ladrillo que evoca la historia del sitio, y el otro con una piel metálica dorada, como una extensión del anterior. Las fachadas perforadas de ambas construcciones generan juegos de luces y sombras. El Museo de la Resistencia, demolido para dar paso a este proyecto, se reubica en el nuevo conjunto.