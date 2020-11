(empty) Monday, November 30, 2020 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 30/11/2020 OMA + Hassell, Western Australian Museum Boola Bardip en Perth Photos: Peter Bennetts

En una zona céntrica de Perth, entre diferentes instituciones culturales y edificios históricos protegidos, emerge la nueva sede del Museo de Australia Occidental de esta ciudad, cuyo nombre incluye las palabras Boola Bardip, que significan 'muchas historias' en Noongar, lengua aborigen de la comunidad homónima de Australia Occidental. Obra del equipo dirigido por David Gianotten y Paul Jones de OMA y Mark Loughnan y Peter Dean de Hassell, la intervención renueva cinco edificios existentes, manteniendo sus fachadas, y genera sobre estos una serie de volúmenes apilados en voladizo que combinan superficies vidriadas y paneles metálicos perforados. Dos circuitos de circulación que se cruzan, uno horizontal y otro vertical, conectan los edificios históricos renovados y las nuevas estructuras. Una gran plaza pública, protegida y al aire libre, denominada 'City Room', alberga eventos y actividades.