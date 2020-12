(empty) Thursday, December 03, 2020 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 03/12/2020 Equipo 01 / Jesús San Vicente, piscinas climatizadas en Arenas de San Pedro (Ávila) La propuesta de Jesús San Vicente ha recibido el primer premio en el concurso convocado para construir las piscinas municipales climatizadas de Arenas de San Pedro, situadas en el complejo deportivo anexo al campo de fútbol de la localidad abulense. El proyecto ganador se impuso a los otros 26 presentados a la convocatoria, y atiende los requerimientos del pliego de condiciones en cuanto al esquema funcional de circulaciones, superficies, orientaciones y ahorro energético.



El diseño de la volumetría general responde a las condiciones climáticas y de soleamiento, la fachada sur permite el acceso de la luz solar en invierno y se protege con lamas orientables en verano. El edificio proyectado tiene una gran inercia térmica gracias a la solución adoptada de muros de fachada y voladizos de hormigón.



Al elevar 1,80 m la planta principal, mediante una suave rampa de 30 m, se optimizan las vistas hacia la sierra de Gredos. Los planos inclinados de la cubierta están terminados en zinc para facilitar la evacuación de la lluvia y la nieve. Los voladizos resuelven el encuentro con el suelo, permitiendo alojar en la planta baja parcialmente enterrada el programa de instalaciones. Esta disposición facilita la ejecución de las losas y muros que forman los vasos en las piscinas. La estructura de los dos recintos de piscinas se realiza con vigas y pilares de madera laminada y forjado de tablero termochip, aportando así continuidad a los espacios.