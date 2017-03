06/03/2017 Dos viviendas en Oropesa de Paredes Pedrosa, Premio Cerámica ASCER

+ Zoom Primer premio Arquitectura: Dos viviendas en Oropesa (Toledo) de Paredes Pedrosa Arquitectos. Fotos: Luis Asín Primer premio Interiorismo: “TABA espazioa” de Ibon Salaberria. Foto: Mikel Eskauriaza

Primer premio en la categoría de PFC al proyecto “In-Situ: Tools and Technology in Traditional Architecture” de M Wesam Al Asali de la Universidad de Cambridge

En el marco de la feria Cevisama celebrada en Valencia del 20 al 24 de febrero, se han entregado los galardones a los ganadores de la XV edición de los Premios Cerámica ASCER (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos). El jurado, presidido por Gonçalo Byrne y entre cuyos miembros estaban Iñaqui Carnicero y Elisa Valero, concedió el primer premio en la categoría de Arquitectura —dotado con 17.000 euros— a la obra ‘Dos viviendas en Oropesa (Toledo)’, de Paredes Pedrosa Arquitectos, por “el uso de la cerámica no es simplemente un revestimiento o un acabado, sino que es un material capaz de dar una envolvente e imagen única al proyecto”. Asimismo, el primer premio de Interiorismo, también dotado con 17.000 euros, fue para: ‘TABA espazioa’ de Ibon Salaberria, que reúne una cafetería, una pizzería y una vinoteca en las instalaciones de Tabakalera Centro Internacional de Cultural Contemporánea de San Sebastián. El primer premio en la categoría Proyecto Fin de Carrera, con una dotación de 5.000 euros, fue otorgado a ‘In-Situ: Tools and Technology in Traditional Architecture’ de M Wesam Al Asali de la Universidad de Cambridge. Paredes Pedrosa Arquitectos, viviendas en Oropesa (Toledo) Paredes Pedrosa. La fortaleza velada Luis Fernández-Galiano

