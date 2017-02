Ganadores del concurso ‘Moontopia’

Organizada por la revista Eleven, la competición buscaba propuestas para construir colonias lunares autosuficientes en las que investigar, vivir, trabajar y hacer turismo espacial. El jurado, entre cuyos miembros se encontraban diseñadores de la NASA, seleccionó nueve proyectos entre cientos presentados al concurso. El primer premio ha sido para ‘Test Lab’, de Monika Lipinska, Laura Nadine Olivier y Inci Lize Ogun, que propone una colonización progresiva de la luna a través de la impresión 3D, con estructuras de fibra de carbono inspiradas en el origami, que serían montadas por los mismos astronautas. El segundo lugar para ‘Momentum Virium L1’, de Sergio Bianchi, Jonghak Kim, Simone Fracasso y Alejandro Jorge Velazco Ramírez. El premio del público ha sido para ‘Modulpia’, de Alessandro Giorgi, Cai Feng, Siyuan Pan y Esteban Analuiza. Finalmente, se han concedido seis menciones de honor a: ‘Platinum City’, de Sean Thomas Allen; ‘Upside Down’, de Ryan Tung Wai Yin, Ho Wing Tsit Teresina y Joshua Ho; ‘Looking through the Moon Eye’, de Yiling Chu, Yao Ding, Yan-Fei Jiang y Hui Tian; ‘Womb’, de Prapatsorn Sukkaset y Saran Chamroonkul; ‘The Aerosphere’, de Stephanie Stiers, y ‘Lunar Oasis’, de Edward Chew. In Spaceship Earth Luis Fernández-Galiano