Kazuhiro Kojima (1958-2016)

El 13 de octubre de 2016 falleció en Tokio, a los 57 años de edad, el arquitecto y profesor Kazuhiro Kojima. Nacido en Osaka en 1958, Kojima estudió arquitectura en Kioto y en Tokio. En 1986 fundó la firma Coelacanth Architects, reorganizada desde 2005 junto a Kazuko Akamatsu como CAt (C+A Tokio). Este mismo año, Kojima participó en la exposición ‘Eurasia Extrema’, comisariada por Luis Fernández-Galiano para el Pabellón de España en Expo Aichi 2005, con el objetivo de tejer una red de lazos entre arquitectos españoles y japoneses que estimulase el conocimiento y el aprendizaje recíprocos.



El Apartamento Himuro en Osaka le valió, con 26 años, el premio Kashima, y en 1990 ganó el concurso internacional para la construcción del Osaka International Peace Center. Su interés por la relación entre la actividad y el espacio se ha reflejado en proyectos como la escuela primaria Utase, los ‘bloques espaciales’ de los Space Blocks Kami-shinjo o el Hanoi Model, prototipo residencial construido en 2003. Su estudio recibió en 2013 el premio Murano Togo por la escuela primaria Uto, y en 2016 el premio AIJ (Architectural Institution of Japan) por la escuela Nagareyama Otakanomori. Como profesor, impartió clases en la Tokyo University of Science desde 2005 hasta 2011, y en la Yokohama Graduate School of Architecture (Y-GSA) desde 2011 hasta su muerte.