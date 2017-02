20/02/2017 ‘Hello, Robot. Design between Human and Machine’ Historische Spielzeugroboter, 1956 – 1980. Foto: Andreas Sütterlin

Christoph Niemann, »Robot Morph«, 2016

ICD/ITKE Universität Stuttgart »Elytra Filament Pavilion«, Instalacion en el Victoria & Albert Museum, Londres, 2016

© NAARO

Joris Laarman for MX3D, »Bridge Project«, 2015. Pasarela impresa en 3D

Stephan Bogner, Philipp Schmitt and Jonas Voigt, »Raising Robotic Natives«, 2016

Vincent Fournier, »Reem B #7 [Pal], Barcelona «, de: »The Man Machine«, 2010

TRNDlabs, »SKEYE Nano 2 FPV Drone«, 2015

Gina Leon y Zos Lee para AKA, »Musio K«



