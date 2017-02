Centro comunitario para refugiados en Mannheim (Alemania)

Fotos: Yannick Wegner



Un grupo de dieciocho estudiantes de arquitectura de la Universidad de Kaiserslautern trabajó junto a veinticinco refugiados para construir en tres meses este pabellón de madera en el centro de acogida situado en Spinelli, un antiguo cuartel del ejército de los Estados Unidos en Mannheim, a unos 60 kilómetros de Kaiserslautern. Bajo la supervisión de los profesores Stefan Krötsch, Andreas Kretzer y Jürgen Graf, el proyecto colaborativo 'construir juntos - aprender juntos' partía de la elaboración de diferentes propuestas entre las que fue seleccionada la de Sandra Gressung, Sascha Ritschel y Tobias Vogel. El diseño elegido combina espacios cubiertos y al aire libre, entre paneles de madera contralaminada y celosías que proporcionan soporte estructural.