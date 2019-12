AV Monografías 220 - VECTOR ARCHITECTS

Luis Fernández-Galiano

Luz de Oriente Ex Oriente Lux



Tres enfoques Three Approaches



Liu Dongyang

Gong Dong, una biografía intelectual

Gong Dong, An Intellectual Biography



Luca Molinari

Paisaje y materia en la nueva China

Landscape and Materiality in the New China



Vladimir Belogolovsky

Espacios íntimos, una conversación en Pekín

Intimate Spaces, a Conversation in Beijing



Dieciséis obras Sixteen Works



Centro comunitario, 2010-2015, Chongqing

Community Center, 2010-2015, Chongqing



Equipamientos agrícolas, 2010-2014, Kunshan

Eco-Farm Series, 2010-2014, Kunshan



Hotel Alila Yangshuo, 2013-2017, Guilin

Alila Yangshuo Hotel, 2013-2017, Guilin



Biblioteca en la costa, 2014-2015, Beidaihe

Seashore library, 2014-2015, Beidaihe



Capilla en la costa, 2014-2015, Beidaihe

Seashore Chapel, 2014-2015, Beidaihe



Museo de Patrimonio Inmaterial, 2014-2016, Suzhou

Intangible Heritage Museum, 2014-2016, Suzhou



Patio multiusos, 2015-2017, Pekín

Hybrid Courtyard, 2015-2017, Beijing



Restaurante en la costa, 2015-2018, Beidaihe

Seashore Restaurant, 2015-2018, Beidaihe



Renovación del acceso al M Woods, 2016, Pekín

M Woods Entrance Revitalization, 2016, Beijing



Casa del Capitán, 2016-2017, Fuzhou

Captain’s House, 2016-2017, Fuzhou



Museo de Arte, 2016-2019, Taiyuan

Art Museum, 2016-2019, Taiyuan



Biblioteca vecinal Souchengli, 2016-2017, Yantái

Souchengli Neighborhood Library, 2016-2017, Yantai



Centro Haibing, 2017-2019, Tianjin

Haibing Center, 2017-2019, Tianjin



Cámping juvenil de Xiaoqinghe, 2014-, Jinan

Xiaoqinghe Wetland Youth Campsite, 2014-, Jinan



Conjunto urbano de Jinshanling, 2018-, Chengde

Jinshanling Village Center Complex, 2018-, Chengde



Casa de Baños Wulingshan, 2019-, Chengde

Wulingshan Bathhouse, 2019-, Chengde





Gong Dong

Lugar, luz y labor: un manifiesto

Site, Light, and Making: A Manifesto