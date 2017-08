03/08/2017 Parrot Bebop-PRO 3D Modeling Fundada en 1994 y con sede central en París, la compañía Parrot dedicada a productos inalámbricos de tecnología avanzada para consumidores y profesionales presenta Parrot Bebop-PRO 3D Modeling para PYMES de los sectores inmobiliario y de la construcción. [+]

03/08/2017 Martín de Lucio Arquitectos, Torre Australis en Madrid En Isla de Chamartín, una zona residencial situada al norte de Madrid, entre el final de la calle Arturo Soria y el barrio de Sanchinarro, se ubica este bloque de viviendas con 23 plantas y 77 metros de altura, diseñado por el estudio madrileño de Alberto Martín de Lucio... [+]

03/08/2017 Lo que necesitas saber sobre Tesla Model 3 Xataka Tesla acaba de presentar la versión final del Model 3, el más asequible hasta el momento. Supone un punto de inflexión en el mundo de la automoción... [+]

03/08/2017 Tabacalera expondrá obras del Reina Sofía El País La Antigua Fábrica de Tabaco de Madrid, actualmente gestionada por el Ministerio de Cultura, se convertirá en un centro cultural centrado en la vanguardias... [+]

03/08/2017 La Mezquita de Córdoba según Emilio Tuñón Expansión Cinco arquitectos eligen los edificios más relevantes de nuestro patrimonio y diseccionan sus claves. Arranca la serie con una de las construcciones más singulares del mundo... [+]

02/08/2017 Announced the winner of Edinburgh’s Ross Pavilion contest International collaboration led by US-based design practice wHY wins the Ross Pavilion International Design Competition and revitalise West Princes Street Gardens, a public park in the centre of Edinburgh... [+]

02/08/2017 El azulejo es oro El País Porcelanosa confía en las generaciones más jóvenes de la familia para reforzar la empresa y sigue expandiéndose, basando su éxito en la tradición y la innovación... [+]

02/08/2017 Plywood: The Material of the Modern World Victoria and Albert Museum Light, strong and versatile, plywood is the surprising material celebrated in this world-first exhibition at the Victoria and Albert Museum featuring Aalto, The Eames and Breuer... [+]

02/08/2017 Se vende cárcel holandesa para uso recreativo El País Ante el excendente de espacio penitenciario, el Gobierno holandés saca al mercado libre prisiones vacías como La Cúpula (Breda) para usos recreativos... [+]

02/08/2017 Cor Vision Plus de Aluminios Cortizo Fundada en 1972 en Padrón (La Coruña) y presente en 31 países, la empresa Cortizo se dedica a la fabricación y distribución de sistemas en aluminio y PVC para la arquitectura. Entre sus últimas novedades se encuentra la corredera Cor Vision Plus. [+]

02/08/2017 Richard Meier & Partners, residencia en Oxfordshire (Inglaterra) El diseño del estudio del neoyorquino Richard Meier para esta casa sigue un esquema basado en la relación visual y espacial de sus interiores con la naturaleza y las características topográficas del entorno. Por un lado, un bosque denso se encuentra... [+]

01/08/2017 El transporte del futuro tiene ADN español La Información La compañía española Carbures, será la principal aliada de Hyperloop Transportation Technologies (HTT) en el diseño de un tren que casi superaría la barrera del sonido... [+]

01/08/2017 El siglo de oro del cómic español El País La explosión creativa de la novela gráfica conquista espacios antes vedados al tebeo. El cómic de adultos resurge y se reinventa gracias a nuevas tecnologías... [+]

01/08/2017 Let´s Get Excited About Maintenance The New York Times Most of American infrastructure - roads, bridges, airports, sewers - are in decrepit condition. New York´s subway is one of the best examples, relying heavily on emergency repairs... [+]

01/08/2017 Barceló Balanzó, Centro de Estudios de Postgrado de la UIB en Palma El Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) en Palma ha sido recientemente galardonado con el primer premio, en la categoría de Edificios Públicos o Colectivos, de los Premios de Arquitectura de Mallorca... [+]

31/07/2017 Toyo Ito, 2017 UIA Gold Medal UIA The jury has attributed the International Union of Architects (UIA) Gold Medal, the highest honour awarded to a living architect by his fellow architects... [+]

31/07/2017 Un puente aéreo cultural contra la desconexión política El País Los intercambios en el eje Barcelona-Madrid se intensifican en el teatro, la edición, el arte o la música [+]

31/07/2017 Se vende el Mercado de San Miguel de Madrid El Confidencial Un fondo holandés ha pagado 60.000 euros por cada uno de los 1.200 metros cuadrados del histórico mercado, rompiendo todos los récords inmobiliarios... [+]

31/07/2017 George King Architects, escultura Anillo de Hierro en Flint (Gales) El estudio londinense George King Architects resultó ganador del concurso convocado para levantar una pieza artística a gran escala en Flint, un pueblo del condado de Flintshire, al noreste de Gales. Su propuesta ‘Anillo de Hierro’ es una pasarela curva de acero cortén... [+]

29/07/2017 Málaga recupera Intelhorce, su catedral industrial Diario Sur El edificio proyectado a finales de la década de 1950 por Ramón Vázquez Molezún y Manuel María Valdés será renovado... [+]

28/07/2017 Comienzan los preparativos para el muro de Trump The New York Times El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos ha comenzado los trabajos preliminares para la construcción de un muro... [+]

28/07/2017 El MoMA de Nueva York adquiere un Fiat 500 Huffington Post El modelo comprado para la colección permanente del museo neoyorquino es un 500 serie F, "el más popular de todos los 500", que fue fabricado entre 1965 y 1972... [+]

28/07/2017 TYIN tegnestue + Rintala Eggertsson, refugio en Fleinvær (Noruega) Fruto de la colaboración entre los estudios noruegos TYIN tegnestue + Rintala Eggertsson, estas cabañas se sitúan en Sørvær, una isla remota del archipiélago de Fleinvær, sólo accesible en ferri. El conjunto se alquila para ofrecer un lugar de aislamiento... [+]