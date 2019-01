(vacía) lunes, 21 de enero de 2019 Obras Proyectos Concursos Exposiciones Libros Premios Necrológicas Gente España Videos Opinión Interiorismo Todas + AV Monografías Arquitectura Viva AV Proyectos Índices Suscripciones Publicidad Distribución Productos Archivo Otras publicaciones | página principal | Francis Kéré Francis Kéré

Elementos primarios

Primary Elements



Fundación ICO / Museo ICO

Una arquitectura comunitaria An Architecture for the Community



Burkinés y berlinés Burkinabè and Berliner



Luis Fernández-Galiano

Semper en Gando Semper in Gando



Suelo, techo, muro Floor, Roof, Wall





Obras seleccionadas Selected Works



Escuela primaria, Gando, Burkina Faso Primary School, Gando, Burkina Faso



Ampliación de la escuela primaria, Gando, Burkina Faso Primary School Extension, Gando, Burkina Faso



Viviendas para maestros, Gando, Burkina Faso Teachers’ Housing, Gando, Burkina Faso



Biblioteca, Gando, Burkina Faso School Library, Gando, Burkina Faso



Escuela secundaria, Gando, Burkina Faso Secondary School, Gando, Burkina Faso



Centro de mujeres, Gando, Burkina Faso Women’s Center, Gando, Burkina Faso



Atelier Gando, Gando, Burkina Faso Atelier Gando, Gando, Burkina Faso



Escuela secundaria, Dano, Burkina Faso Secondary School, Dano, Burkina Faso



Opera Village, Laongo, Burkina Faso Opera Village, Laongo, Burkina Faso



Centro de salud y promoción social, Laongo, Burkina Faso



Centre de Santé et de Promotion Sociale, Laongo, Burkina Faso



Parque Nacional de Mali, Bamako, Mali National Park of Mali, Bamako, Mali



Centro de arquitectura de tierra, Mopti, Mali Center for Earth Architecture, Mopti, Mali



Clínica quirúrgica y centro de salud, Léo, Burkina Faso Surgical Clinic and Health Center, Léo, Burkina Faso



Viviendas para médicos, Léo, Burkina Faso Doctors’ Housing, Léo, Burkina Faso



Liceo Schorge, Koudougou, Burkina Faso Lycée Schorge, Koudougou, Burkina Faso



Orfanato Noomdo, Koudougou, Burkina Faso Noomdo Orphanage, Koudougou, Burkina Faso



Pabellón Sensing Spaces, Londres, Reino Unido Sensing Spaces Pavilion, London, United Kingdom



Pabellón Louisiana, Humlebæk, Dinamarca Louisiana Canopy, Humlebæk, Denmark



Tienda Pop-up para Camper, Weil am Rhein, Alemania Camper Pop-up Store, Weil am Rhein, Germany



Colorscape, Filadelfia, Estados Unidos Colorscape, Philadelphia, United States



Comunidad residencial Benga Riverside, Tete, Mozambique



Benga Riverside Residential Community, Tete, Mozambique



Protección de las Termas Reales de Meroe, Meroe, Sudán Meroë Royal Baths Protective Shelter, Meroë, Sudan



Instalaciones deportivas en Kamwokya, Kampala, Uganda Kamwokya Community Playground, Kampala, Uganda



Viviendas para estudiantes Grand Morillon, Ginebra, Suiza Grand Morillon Student Housing, Geneva, Switzerland



Parlamento, Uagadugú, Burkina Faso Parliament House, Ouagadougou, Burkina Faso



Teatro satélite Volksbühne, Berlín, Alemania Volksbühne Satellite Theater, Berlin, Germany



Courtyard Village, Milán, Italia Courtyard Village, Milan, Italy



Pabellón de la Serpentine, Londres, Reino Unido Serpentine Pavilion, London, United Kingdom



Desarrollo urbano Niamey Nyala, Niamey, Níger Niamey Nyala Masterplan, Niamey, Niger



Pabellón en el Centro de Arte Tippet Rise, Fishtail, Estados Unidos



Tippet Rise Gathering Pavilion, Fishtail, United States



Universidad IT, Koudougou, Burkina Faso IT University, Koudougou, Burkina Faso



Escuela Waldorf, Weilheim, Alemania Waldorfschule, Weilheim, Germany



Monumento a Thomas Sankara, Uagadugú, Burkina Faso Thomas Sankara Memorial, Ouagadougou, Burkina Faso



Eduardo Prieto

El visionario humilde An Interview in Madrid



Luis Fernández-Galiano

Kéré desde España Figuring Francis