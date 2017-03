AV Monografías 193_194 - ESPAÑA 2017

Balance del año Summary of the Year



Luis Fernández-Galiano

El ascenso del populismo The Rise of Populism

Crónica de cuatro estaciones Chronicle of Four Seasons

2016, una antología 2016, an Anthology



Programas públicos Public Programs



Auditorio, Lugo Auditorium

Paredes Pedrosa

Teatro-Auditorio, Llinars del Vallès (Barcelona) Theater-Auditorium

Álvaro Siza

Palacio de Justicia de La Rioja, Logroño Palace of Justice of La Rioja

Pesquera Ulargui Arquitectos

Juzgados de Balaguer (Lérida) Balaguer Law Courts

Arquitecturia/Camps Felip



Desarrollos empresariales Business Developments



Mercado y sala cívica, Torrent (Valencia) Market Hall and Civic Center

Guillermo Vázquez Consuegra

Nueva sede de Norvento, Lugo New Norvento Headquarters

Francisco Mangado

Nave industrial, Don Benito (Badajoz) Industrial Building

José María Sánchez García

Centro Integral de Desarrollo, Calamonte (Badajoz) Development Center

NGNP Arquitectos



Usos culturales Cultural Uses



Nueva sede de Musikene, San Sebastián New Musikene Headquarters

GAZ Arquitectos

Centro Federico García Lorca, Granada Federico García Lorca Center

MX_SI

Espai Bombers, Barcelona Espai Bombers

Roldán+Berengué

Recepción al yacimiento de Ampurias, L’Escala (Gerona) Visitors Center at the Empúries Site

Fuses-Viader Arquitectes



Intervenciones históricas Historical Interventions



Recuperación del Caminito del Rey (Málaga) New Caminito del Rey

Luis Machuca & Asociados

Cubierta del Monasterio de San Juan, Burgos Roof of San Juan Monastery

Barrio & Sainz de Aja (BSA)

Castillo en Castillo de Garcimuñoz (Cuenca) Castle in Castillo de Garcimuñoz

Izaskun Chinchilla Architects

Centro Cultural Casal Balaguer, Palma de Mallorca Casal Balaguer Cultural Center

Flores & Prats+Duch-Pizá



Espacios comunitarios Community Spaces



Pabellón Escola Gavina, Picanya (Valencia) Escola Gavina Pavilion

Gradolí & Sanz / Martínez Gregori

Frontón Gure Jokoa, Orkoien (Navarra) Gure Jokoa Court

OFS Office for Sustainability

Biblioteca Montbau, Barcelona Montbau Library

Oliveras Boix Arquitectes

Iglesia en Playa Granada, Motril (Granada) Church in Playa Granada

Elisa Valero



Vivienda variadas Assorted Housing



194 viviendas sociales en Carabanchel, Madrid 194 Social Housing Units in Carabanchel

Burgos & Garrido/BGAA

105 viviendas para mayores, Barcelona 105 Apartments for the Elderly

Bonell & Gil/Peris+Toral

108 viviendas VPO, Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 108 Housing Units

OAB Office of Architecture in Barcelona

Bloque XII en Camp Redó, Palma de Mallorca Block XII in Camp Redó

NIU Arquitectura

Residencial San Mateo, Lorca (Murcia) San Mateo Residential Development

MCEA/Naos 04



Un año en el mundo A Year in the World



Luis Fernández-Galiano

Doce meses en portadas de prensa Twelve Months in Press Covers

2016 en doce edificios 2016 in Twelve Buildings

Premios y pérdidas Distinctions and Disappearances