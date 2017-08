AV Monografías 197_198 - RENZO PIANO

Luis Fernández-Galiano

Piano Pieces / Piano in Pieces



Luis Fernández-Galiano

Diálogo en Punta Nave Dialogue in Punta Nave



Lorenzo Ciccarelli

Oficina parisina, oficina genovesa The Paris and Genoa Workshops



Veinte obras Twenty Works



Edificio del New York Times, 2000-2007, Nueva York (Estados Unidos)

The New York Times Building, 2000-2007, New York (United States)



Academia de las Ciencias de California, 2000-2008, San Francisco (Estados Unidos)

California Academy of Sciences, 2000-2008, San Francisco (United States)



Ampliación del Instituto de Arte de Chicago, 2000-2009, Chicago (Estados Unidos)

Chicago Art Institute – The Modern Wing, 2000-2009, Chicago (United States)



Torre London Bridge, 2000-2012, Londres (Reino Unido)

The Shard – London Bridge Tower, 2000-2012, London (United Kingdom)



Edificio de usos mixtos Central St. Giles, 2002-2010, Londres (Reino Unido)

Central St. Giles Mixed-use Development, 2002-2010, London (United Kingdom)



MUSE y barrio de Le Albere, 2002-2016, Trento (Italia)

MUSE and Le Albere Area, 2002-2016, Trento (Italy)



Museo Broad de Arte / Pabellón Resnick, 2003-2008/2006-2010, Los Ángeles (Estados Unidos)

Broad Contemporary Art Museum / The Resnick Pavilion, 2003-2008/2006-2010, Los Angeles (United States)



Ampliación del Museo Isabella Stewart Gardner, 2005-2012, Boston (Estados Unidos)

Renovation and Expansion of the Isabella Stewart Gardner Museum, 2005-2012, Boston (United States)



Casa en Colorado, 2006-2010, Aspen (Estados Unidos)

Private House in Colorado, 2006-2010, Aspen (United States)



Acceso y monasterio, 2006-2011, Ronchamp (Francia)

Gatehouse and Monastery, 2006-2011, Ronchamp (France)



Museo Astrup Fearnley de Arte Moderno, 2006-2012, Oslo (Noruega)

Astrup Fearnley Museum of Modern Art, 2006-2012, Oslo (Norway)



Renovación de los Museos de Arte de Harvard, 2006-2012, Cambridge (Estados Unidos)

Harvard Art Museums Renovation and Expansion, 2006-2012, Cambridge (United States)



Ampliación del Museo de Arte Kimbell, 2007-2013, Fort Worth (Estados Unidos)

Kimbell Art Museum Extension, 2007-2013, Fort Worth (United States)



Fundación Jérôme Seydoux-Pathé, 2007-2014, París (Francia)

Jérôme Seydoux-Pathé Foundation, 2007-2014, Paris (France)



Museo Whitney de Arte Americano, 2007-2015, Nueva York (Estados Unidos)

The Whitney Museum of American Art, 2007-2015, New York (United States)



Centro Jerome L. Greene de neurociencia, 2007-2016, Nueva York (Estados Unidos)

Jerome L. Greene Science Center for Mind Brain Behavior, 2007-2016, New York (United States)



Centro Cultural Fundación Stavros Niarchos, 2008-2016, Atenas (Grecia)

Stavros Niarchos Foundation Cultural Center, 2008-2016, Athens (Greece)



Puerta de La Valeta, 2009-2015, La Valeta (Malta)

Valletta City Gate, 2009-2015, Valletta (Malta)



Auditorio del Parco, 2010-2012, L’Aquila (Italia)

Auditorium del Parco, 2010-2012, L’Aquila (Italia)



Centro Botín, 2010-2017, Santander (España)

Botín Centre, 2010-2017, Santander (Spain)



Diez proyectos Ten Projects



Palacio de Justicia, 2010-, París (Francia)

Courthouse, 2010-, Paris (France)



Campus universitario Ciudadela, 2010-, Amiens (Francia)

Citadel University Campus, 2010-, Amiens (France)



Museo de la Academia del Cine, 2012-, Los Ángeles (Estados Unidos)

Academy Museum of Motion Pictures, 2012-, Los Angeles (United States)



Centro de Cirugía Pediátrica, 2013-, Entebbe (Uganda)

Emergency Children’s Surgery Center, 2013-, Entebbe (Uganda)



Escuela Normal Superior de París-Saclay, 2015-, Saclay (Francia)

École Normale Supérieure Paris-Saclay, 2015-, Saclay (France)



Museo de la Ciudad de Beirut, 2015-, Beirut (Líbano)

Beirut City Museum, 2015-, Beirut (Lebanon)



Proyecto GES-2, 2015-, Moscú (Rusia)

Proyecto GES-2, 2015-, Moscow (Russia)



Centro infantil de cuidados paliativos, 2015-, Bolonia (Italia)

Children’s Hospice, 2015-, Bologne (Italy)



Museo de Arte Moderno de Estambul, 2016-, Estambul (Turquía)

Istanbul Modern Museum, 2016-, Istanbul (Turkey)



Torre de control portuario, 2016-, Génova (Italia)

Port Control Tower, 2016-, Genoa (Italy)



Diez textos Ten Texts



Luis Fernández-Galiano

Pianoforte Pianoforte

Un navegante solitario A Lonesome Sailor

Piano lontano Piano lontano

Conversación en el diario Conversation at the Newspaper

Megamorfosis: Piano vs. Koolhaas Megamorphosis: Piano vs. Koolhaas

Religión secular: Piano vs. Holl Secular Religion: Piano vs. Holl

Alturas de Nueva York: Piano vs. SANAA New York Heights: Piano vs. SANAA

Lugares sagrados: Piano vs. Gehry Sacred Places: Piano vs. Gehry

Milagro en Santander A Miracle in Santander

Arquitecto en asteroide Architect in Asteroid