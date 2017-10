Arquitectura Viva 198 ARTESANÍA Artesanía

Construido a mano: seis obras en tres continentes

Dossier: Pasarelas



Actualidad

Barcelona no se hunde

Luis Maldonado, in memóriam

Anni Albers en Bilbao

Sonia Delaunay en Madrid

Moneo, Praemium Imperiale

Ito, Medalla de Oro de la UIA

Casa Bruma

25 años después del ‘92



Richard Sennett

El artesano atribulado

Mano y mente en el siglo XXI



Norman Foster

Hotel en St. Moritz, Suiza



Atelier U20

Pabellón de acogida, Alemania



Assemble

Yardhouse en Londres, Reino Unido



Francis Kéré

Liceo en Koudougou, Burkina Faso



Solano Benítez

Quincho en Asunción, Paraguay



Ensamble Studio

Esculturas en Montana, EE UU



Arte / Cultura Luis Fernández-Galiano

Una brújula interior

Renzo Piano en Punta Nave



E. Souto de Moura y J. Pallasma

Visiones periféricas

Diálogo en Madrid



Libros

Dilemas españoles

Paisajes de la modernidad

Perrault y lo excavado

Kéré, reinvención vernácula

Recibidos



Técnica / Construcción



Alejandro y Jorge Bernabeu

Juegos de apariencia

Entre la visibilidad y la ligereza



MVRDV

Espacio público elevado, Seúl



Rintala Eggertsson Architects

Pasarela Tintra, Voss



Next Architects

Lucky Knot, Changsha



Productos



Carlos Jiménez

Ideología y catástrofe

