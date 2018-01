AV Monografías 202 - H ARQUITECTES

Luis Fernández-Galiano

Bueno, bonito, barato

Appropriate, Attractive, Affordable



Construcción responsable

Responsible Construction



Ignacio Paricio & Cristina Pardal

Esa escuela del Vallès

That School of Vallès



Iñaki Ábalos

La materia del aire

Air Matter



Doce experiencias locales

Twelve Local Experiences



Casa 205, Vacarisses (Barcelona)

House 205, Vacarisses (Barcelona)

2006-2008



Casa 712, Gualba (Barcelona)

House 712, Gualba (Barcelona)

2008-2011



Viviendas universitarias 912, Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Dwelling House 912, Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

2009-2011



Reforma y ampliación Escuela 906, Sabadell (Barcelona)

Refurbishment of School 906, Sabadell (Barcelona)

2009-2015



Casa 1014, Granollers (Barcelona)

House 1014, Granollers (Barcelona)

2011-2014



Casa 1101, Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

House 1101, Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

2011-2013



Centro de Investigación ICTA-ICP 1102, Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

ICTA-ICP Research Center 1102, Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

2011-2014



Centro Cívico Cristalleries Planell 1015, Barcelona

Cristalleries Planell Civic Center 1015

2012-2016



Centro Cívico Lleialtat Santsenca 1214, Barcelona

Lleialtat Santsenca Civic Center 1214, Barcelona

2012-2017



Casa 1217, L’Escala (Gerona)

House 1217, L’Escala (Girona)

2013-2015



Casa 1219, Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

House 1219, Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

2013-2015



Casa 1413, Ullastret (Gerona)

House 1413, Ullastret (Girona)

2015-2017