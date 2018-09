AV Monografías 207 - BATLLE i ROIG

Luis Fernández-Galiano

Jardineros y albañiles Gardeners and Bricklayers



Joan Roig

Una historia íntima An Intimate Story



Enric Batlle

Tríptico de intenciones Triptych of Intentions



Richard Ingersoll

Maestros de la geografía Masters of Geography



Paisajes públicos Public Landscapes



Cementerio de Roques Blanques (1981-1985), El Papiol (Barcelona)

Roques Blanques Cemetery



Parque Catalunya (1985-1992), Sabadell (Barcelona)

Catalunya Park



Parque en el Nudo de la Trinitat (1990-1993), Barcelona

Nus de la Trinitat Park



Parque de la Estació Vella (1993-1995), Igualada (Barcelona)

Estació Vella Park



Sistema de parques de Sant Cugat (1993-1998), Sant Cugat (Barcelona)

Sant Cugat Park Systems



Sistema de parques de Viladecans (1996-2008), Viladecans (Barcelona)

Viladecans Park Systems



Parque del Tranvía (1999-2001), Tiana-Montgat (Barcelona)

Tram Park



Restauración del vertedero de la Vall d’en Joan (2003-), El Garraf (Barcelona)

Restoration of the Vall d’en Joan Deposit



Parque Atlántico de la Vaguada de las Llamas (2005-2008), Santander

Vaguada de las Llamas Atlantic Park



Recuperación de los márgenes del Llobregat (2007-2016), Río Llobregat (Barcelona)

Environmental Recovery of Llobregat River



Parque Vallmora (2007-2016), El Masnou (Barcelona)

Vallmora Park



Centro de Tratamiento de Residuos (2008-2010), Vacarisses (Barcelona)

Waste Treatment Facility



Construcciones consistentes Consistent Constructions



Ciudad Deportiva Joan Gamper (2001-2006), Sant Joan Despí (Barcelona)

Joan Gamper Sports Complex



Sede de la CMT en el distrito 22@ (2008-2010), Barcelona

CMT Headquarters in the 22@ District



Campus Diagonal Besós (2008-2016), Sant Adrià del Besós (Barcelona)

Campus Diagonal Besòs



CEIP Tarragona (2009-2010), Tarragona

Tarragona Elementary School



Tanatorio Sant Joan Despí (2009-2011), Sant Joan Despí (Barcelona)

Sant Joan Despí Funerary Home



VPO y equipamiento cultural en Can Bisa (2009-2011), Vilassar de Mar (Barcelona)

Social Housing and Cultural Center in Can Bisa



Instituto Roseta Mauri (2010-2012), Reus (Tarragona)

Roseta Mauri High School



Sede Central de Massimo Dutti (2012), Tordera (Barcelona)

Massimo Dutti Headquarters



Sede Central de Pull & Bear (2016), Narón (La Coruña)

Pull & Bear Headquarters



Sede Central de Stradivarius (2015-2017), Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Stradivarius Headquarters



Ampliación de la Sede Central de Inditex (2015-2018), Arteixo (La Coruña)

Inditex Headquarters Extension



Terminal de Cruceros Helix (2015-2018), Barcelona

Helix Cruise Terminal