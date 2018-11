AV Monografías 208 - SOUTO DE MOURA

Luis Fernández-Galiano

Memoria y materia Memory and Matter

Una conversación biográfica A Biographical Conversation



Obras seleccionadas Selected Works



Pabellón multiusos, Viana do Castelo (Portugal)

Multipurpose Pavilion, Viana do Castelo (Portugal)

2000-2013



Reconversión del Sanatório dos Ferroviários, Covilhã (Portugal)

Sanatório dos Ferroviários Reconversion, Covilhã (Portugal)

2000-2014



Reconversión del centro histórico de Valença, Valença (Portugal)

Valença Historic Center Reconversion, Valença (Portugal)

2003-2013



Reconversión del convento de las Bernardas, Tavira (Portugal)

Bernardas Convent Reconversion, Tavira (Portugal)

2006-2012



Viviendas en Cantareira, Oporto (Portugal)

Residential Building in Cantareira, Porto (Portugal)

2006-2013



Casa en Oliveira do Douro, Oliveira do Douro (Portugal)

House in Oliveira do Douro, Oliveira do Douro (Portugal)

2006-2014



Equipamientos junto al lago Sete Cidades, São Miguel (Portugal)

Recreational Facilities by Sete Cidades Lake, São Miguel (Portugal)

2007-2013



Casas en las Azores, São Miguel (Portugal)

Houses in the Açores, São Miguel (Portugal)

2007-2014



Complejo turístico São Lourenço do Barrocal, Reguengos de Monsaraz (Portugal)

São Lourenço do Barrocal Resort, Reguengos de Monsaraz (Portugal)

2008-2016



Edificio en Senhora da Luz, Oporto (Portugal)

Building in Senhora da Luz, Porto (Portugal)

2009-2016



Museo Municipal Abade Pedrosa + MIEC, Santo Tirso (Portugal)

Abade Pedrosa Municipal Museum + MIEC, Santo Tirso (Portugal)

2010-2015



Casa do Conhecimento, Vila Verde (Portugal)

Casa do Conhecimento, Vila Verde (Portugal)

2010-2018



Planta de energía para la presa Foz Tua, Alijó (Portugal)

Power Plant for the Foz Tua Dam, Alijó (Portugal)

2011-2018



Edificio de oficinas, Marsella (Francia)

Office Building, Marseille (France)

2013-2016



Capilla del Vaticano para La Biennale di Venezia, Venecia (Italia)

Vatican Chapel for La Biennale di Venezia, Venice (Italy)

2018