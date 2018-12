AV Monografías 209_210 - DAVID CHIPPERFIELD

Luis Fernández-Galiano

La celebración de la comunidad

The Celebration of Community



Sebastian Redecke

Diálogos con la historia

Working with History



Neues Museum, 1993-2009, Berlín (Alemania)

Neues Museum, 1993-2009, Berlin (Germany)



Proyecto Rockbund y Museo de Arte Rockbund, 2006-, Shanghái (China)

Rockbund Project & Rockbund Art Museum, 2006-, Shanghai (China)



Galería James Simon, 2007-, Berlín (Alemania)

James Simon Galerie, 2007-, Berlin (Germany)



Royal Academy of Arts, 2008-2018, Londres (Reino Unido)

Royal Academy of Arts Master Plan, 2008-2018, London (United Kingdom)



Renovación de la Neue Nationalgalerie, 2012-, Berlín (Alemania)

Neue Nationalgalerie Refurbishment, 2012-, Berlin (Germany)



30 Grosvenor Square, 2015-, Londres (Reino Unido)

30 Grosvenor Square, 2015-, London (United Kingdom)



Deyan Sudjic

Una misión cultural

A Cultural Mission



Galería Hepworth Wakefield, 2003-2011, Wakefield (Reino Unido)

The Hepworth Wakefield, 2003-2011, Wakefield (United Kingdom)



Museo de Arte de Saint Louis, 2005-2013, Saint Louis (Estados Unidos)

Saint Louis Art Museum, 2005-2013, Saint Louis (United States)



Galería Turner Contemporary, 2006-2011, Margate (Reino Unido)

Turner Contemporary, 2006-2011, Margate (United Kingdom)



Museo Folkwang, 2007-2009, Essen (Alemania)

Museum Folkwang, 2007-2009, Essen (Germany)



Kunsthaus Zürich, 2008-, Zúrich (Suiza)

Kunsthaus Zürich, 2008-, Zurich (Switzerland)



Museo Jumex, 2009-2013, Ciudad de México (México)

Museo Jumex, 2009-2013, Mexico City (Mexico)



Museo West Bund, 2013-, Shanghái (China)

West Bund Museum, 2013-, Shanghai (China)



Museo Zhejiang de Historia Natural, 2014-, Anji (China)

Zhejiang Museum of Natural History, 2014-, Anji (China)



Flora Samuel

De lo privado a lo público

From Private to Public



Edificio de laboratorios de Novartis, 2006-2010, Basilea (Suiza)

Novartis Laboratory Building, 2006-2010, Basel (Switzerland)



Forum Carmen Würth, 2006-, Künzelsau (Alemania)

Carmen Würth Forum, 2006-, Künzelsau (Germany)



Kaufhaus Tyrol, 2007-2010, Innsbruck (Austria)

Kaufhaus Tyrol, 2007-2010, Innsbruck (Austria)



Campus Joachimstraße, 2007-2013, Berlín (Alemania)

Campus Joachimstraße, 2007-2013, Berlin (Germany)



One Pancras Square, 2008-2013, Londres (Reino Unido)

One Pancras Square, 2008-2013, London (United Kingdom)



Sede de Amorepacific, 2010-2017, Seúl (Corea del Sur)

Amorepacific Headquarters, 2010-2017, Seoul (South Korea)



Selfridges Duke Street, 2014-2018, Londres (Reino Unido)

Selfridges Duke Street, 2014-2018, London (United Kingdom)



SSENSE Montreal, 2015-2018, Montreal (Canadá)

SSENSE Montreal, 2015-2018, Montreal (Canada)



Richard Ingersoll

Sobre la abstracción material

On Material Abstraction



Museo del yacimiento de Naga, 2008-, Naga (Sudán)

Naga Site Museum, 2008-, Naga (Sudan)



Edificio HEC Paris MBA, 2008-2012, Jouy-en-Josas (Francia)

HEC Paris MBA Building, 2008-2012, Jouy-en-Josas (France)



Edificio de oficinas Moganshan Road, 2009-2013, Hangzhou (China)

Office Building Moganshan Road, 2009-2013, Hangzhou (China)



Casa Fayland, 2009-2013, Buckinghamshire (Reino Unido)

Fayland House, 2009-2013, Buckinghamshire (United Kingdom)



Cavea Arcari, 2010-2018, Zovencedo (Italia)

Cavea Arcari, 2010-2018, Zovencedo (Italy)



Concepto de tienda para Valentino, 2008-2018

Valentino Store Concepts, 2008-2018



Capilla y entrada al cementerio de Inagawa, 2013-2017, Inagawa (Japón)

Inagawa Cemetery Chapel and Visitor Center, 2013-2017, Inagawa (Japan)



Concepto de tienda para Brioni, 2015-2016

Brioni Store Concept, 2015-2016



Deborah Berke

Vivir en la ciudad

Urban Living



Torres en Westkaai, 2001-2016, Amberes (Bélgica)

Westkaai Towers, 2001-2016, Antwerp (Belgium)



Conjunto residencial en Xixi, 2007-2015, Hangzhou (China)

Xixi Wetland Estate, 2007-2015, Hangzhou (China)



One Kensington Gardens, 2010-2015, Londres (Reino Unido)

One Kensington Gardens, 2010-2015, London (United Kingdom)



Hoxton Press, Colville Estate, 2013-2018, Londres (Reino Unido)

Hoxton Press, Colville Estate, 2013-2018, London (United Kingdom)



The Bryant, 2013-, Nueva York (Estados Unidos)

The Bryant, 2013-, New York (United States)



Lyon Confluence, 2016-, Lyon (Francia)

Lyon Confluence, 2016-, Lyon (France)





Luis Fernández-Galiano

La casa de David The House of David



David Chipperfield

