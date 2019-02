Arquitectura Viva 211 - BARCLAY & CROUSSE

Barclay & Crousse

Hormigones remotos

Dossier: Color



Actualidad / News

Luis Fernández-Galiano

Arde París Paris in Flames

Focho: Madrid Central Cities sans Cars

Historia construida Chipperfield and Ando

En el aire Foster and Hadid

Iconos urbanos From London to Genoa



Barclay & Crousse



Aulario para la Universidad de Piura

Lecture Hall for the University of Piura



Museo de Sitio de la cultura Paracas

Site Museum of Paracas Culture



Vivienda unifamiliar C3

House C3



Edificio de viviendas NU

NU Apartment Building



Arte y Cultura / Art and Culture



Luis Fernández-Galiano

Aullar con los lobos Howling with the Wolves



László F. Földényi

El espectro de la ruina The Specter of Ruins



Jean-Yves Jouannais

La Montaña del Diablo Devil’s Mountain



Libros / Books



Un Führer americano Philip Johnson, a Biography

Elogio de la libertad A History of Avant-Gardes

Fotogénica dureza Cool Concrete

Ingenio visionario A Pioneer of Industrialization

Ciudad fénix On San Francisco’s Resilience



Bjarke Ingels / BIG

Nueva sede de Lego en Billund

Lego House in Billund



Sauerbruch Hutton

Edificio de oficinas en Londres

New Ludgate Building in London



Jean Nouvel

Torre de usos mixtos en Marsella

La Marseillaise Mixed-Use Tower



b720 arquitectos

Torre de viviendas ITAIM en São Paulo

ITAIM Housing Tower in São Paulo



Productos / Products



Eduardo Mangada

Madrid Fosforescente

On the Chamartín Masterplan