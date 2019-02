AV Monografías 211_212 - BIG - BJARKE INGELS

Luis Fernández-Galiano

El espíritu de la colmena The Spirit of the Beehive

Autorretrato del artista joven Self-Portrait of the Artist as a Young Man



Obras y proyectos Works and projects



Museo Marítimo Nacional de Dinamarca, 2008-2013, Elsinor (Dinamarca)

Danish National Maritime Museum, 2008-2013, Helsingør (Denmark)



Instituto Gammel Hellerup, 2009-2015, Hellerup (Dinamarca)

Gammel Hellerup High School, 2009-2015, Hellerup (Denmark)



Centro Universitario Glasir-Tórshavn College, 2009-2018, Tórshavn (Islas Feroe)

Glasir-Tórshavn College, 2009-2018, Tórshavn (Faroe Islands)



Sede de Shenzhen Energy, 2009-2018, Shenzhen (China)

Shenzhen Energy Headquarters, 2009-2018, Shenzhen (China)



Edificio VIA 57 West, 2010-2016, Nueva York (EE UU)

VIA 57 West, 2010-2016, New York (USA)



Planta de Tratamiento Amager / Copenhill, 2010-2018, Copenhague (Dinamarca)

Amager Resource Center / Copenhill, 2010-2018, Copenhagen (Denmark)



Edificio residencial Dortheavej, 2010-2018, Copenhague (Dinamarca)

Dortheavej Residences, 2010-2018, Copenhagen (Denmark)



Transformación del almacén Transitlager, 2011-2017, Basilea (Suiza)

Transitlager Warehouse Basel, 2011-2017, Basel (Switzerland)



Museo Tirpitz, 2011-2017, Blåvand (Dinamarca)

Tirpitz Museum, 2011-2017, Blåvand (Denmark)



Viviendas 79th&Park, 2011-2018, Estocolmo (Suecia)

79th&Park Hillside, 2011-2018, Stockholm (Sweden)



Torre de usos mixtos Vancouver House, 2011-, Vancouver (Canadá)

Vancouver House Mixed-Use Tower, 2011-, Vancouver (Canada)



Museo Kistefos, 2011-, Jevnaker (Noruega)

Kistefos Museum, 2011-, Jevnaker (Norway)



Casa de la Economía y la Cultura de Aquitania (MECA), 2011-, Burdeos (Francia)

Maison de l’Économie et de la Culture en Aquitaine (MECA), 2011-, Bordeaux (France)



Conjunto residencial Grove at Grand Bay, 2012-2016, Miami (EE UU)

Grove at Grand Bay, 2012-2016, Miami (USA)



Casa LEGO, 2012-2017, Billund (Dinamarca)

LEGO House, 2012-2017, Billund (Denmark)



Torre Telus Sky, 2013-, Calgary (Canadá)

Telus Sky Tower, 2013-, Calgary (Canada)



Piscinas en el puerto y edificio AARhus, 2013-, Aarhus (Dinamarca)

Aarhus Harbor Bath and AARhus, 2013-, Aarhus (Denmark)



Museo Atelier Audemars Piguet y Hotel des Horlogers, 2013-, Le Brassus (Suiza)

Musée Atelier Audemars Piguet and Hôtel des Horlogers, 2013-, Le Brassus (Switzerland)



Proyecto The Big U, 2013, Nueva York (EE UU)

The Big U, 2013, New York (USA)



Conjunto residencial Honeycomb, 2013-, Nassau (Bahamas)

Honeycomb Residences, 2013-, Nassau (Bahamas)



Viviendas Urban Rigger, 2014-2016, Copenhague (Dinamarca)

Urban Rigger, 2014-2016, Copenhagen (Denmark)



Torre Omniturm, 2014-, Frankfurt (Alemania)

Omniturm, 2014-, Frankfurt (Germany)



Torre The Spiral, 2014-, Nueva York (EE UU)

The Spiral, 2014-, New York (USA)



Torre 2 del World Trade Center, 2014-, Nueva York (EE UU)

2 World Trade Center, 2014-, New York (USA)



Restaurante Noma, 2015-2018, Copenhague (Dinamarca)

Noma Restaurant, 2015-2018, Copenhagen (Denmark)



Pabellón Panda House, 2015-, Copenhague (Dinamarca)

Panda House, 2015-, Copenhagen (Denmark)



Sede de Google King’s Cross, 2015-, Londres (Reino Unido)

Google King’s Cross, 2015-, London (United Kingdom)



Campus Google Charleston East, 2015-, Mountain View (EE UU)

Google Charleston East, 2015-, Mountain View (USA)



Torres The XI, 2015-, Nueva York (EE UU)

The XI, 2015-, New York (USA)



Edificio King Toronto, 2015-, Toronto (Canadá)

King Toronto Building, 2015-, Toronto (Canada)



Escuela de Negocios Isenberg, 2015-, Amherst (EE UU)

Isenberg School of Management Innovation Hub, 2015-, Amherst (USA)



Pabellón de la Serpentine, 2016, Londres (Reino Unido)

Serpentine Pavilion, 2016, London (United Kingdom)



Fábrica de S. Pellegrino, 2016-, San Pellegrino Terme (Italia)

S. Pellegrino Flagship Factory, 2016-, San Pellegrino Terme (Italy)



Campus Google Caribbean, 2017-, Sunnyvale (EE UU)

Google Caribbean, 2017-, Sunnyvale (USA)



Marte Ciudad de la Ciencia, 2018-, Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

Mars Science City, 2018-, Dubai (United Arab Emirates)