Arquitectura Viva 212 - ÁLVARO SIZA

Álvaro Siza

De Oporto a Oriente

Dossier: Consumo Cero



Actualidad / News

Luis Fernández-Galiano

Más allá; Beyond

Focho: Años alejandrinos 1993-2006

Entre rascacielos From NewYork to Hong Kong

Próximo Londres DS+R and Heatherwick

Más Malévich Málaga and Madrid



Álvaro Siza & Carlos Castanheira



Pabellón de arte y capilla

Saya Park Art Pavilion and Chapel



Museo Nacional de Diseño

China Design Museum



Mausoleo Chia Ching

Chia Ching Mausoleum



Arte y Cultura / Art and Culture



Norman Foster

Una partitura musical An Essential Chronicle of Architecture



Rafael Moneo

Una historia cinematográfica A Register and a Self-Portrait



Luis Fernández-Galiano

Espectáculo e incertidumbre A Representation of Our Time



Libros / Books



La orden del dodecaedro Franco’s Engineers

Desde la sombra a la luz Promontorio’s Guilty Pleasures

Descifrando Nueva York A Manifesto from ODA

Al ritmo de la ciudad Lynch on Civic-Oriented Architecture

Arte y arquitectura Monograph on Per Kirkeby



Dossier: Consumo Cero / Zero Energy



Bjarke Ingels / BIG

Planta de Tratamiento Amager en Copenhague

Amager Resource Center in Copenhagen



Francisco Mangado

Nueva sede de Norvento en Lugo

Norvento Headquarters in Lugo



Sumo arquitectes

Centro Cívico Villa Urania en Barcelona

Vil-la Urània Civic Center in Barcelona



Productos / Products



Eduardo Prieto

Paradigmas sostenibles

Shades of Environmental Architecture