AV Monografías 213_214 - ESPAÑA 2019

Balance del año Summary of the Year



Luis Fernández-Galiano

La multitud en marcha The Multitude in Motion

Crónica de cuatro estaciones Chronicle of Four Seasons

2018, una antología 2018, an Anthology



Encuentro ciudadano Civic Gathering



Palacio de Exposiciones, León Exhibition Hall

Dominique Perrault Architecture



Mercado de Sant Antoni, Barcelona Mercat de Sant Antoni

Ravetllat Ribas



Centro de Arte, Sant Julià de Ramis (Gerona) Art Center

Fuses-Viader Arquitectes



Rectoría de Godmar, Callús (Barcelona) Godmar Rectory

Puig·Mir arquitectura y diseño de espacio



Suturas urbanas Urban Sutures



Camino de Les Guixeres, Igualada (Barcelona) Les Guixeres Path

Batlle i Roig



Herriko Plaza, Mallabia (Vizcaya) Herriko Plaza

AZAB



Centro Psiquiátrico, Pamplona Psychiatric Center

Vaillo+Irigaray (Vaillo, Irigaray, Vélaz, Galar)



Estación de Alcázar Genil, Granada Alcázar Genil Station

Jiménez Torrecillas arquitectos



Memoria selectiva Selective Memory



Centro Cívico Lleialtat Santsenca, Barcelona Lleialtat Santsenca Civic Center

Harquitectes



Rehabilitación de la Iglesia del Seminario de Comillas (Cantabria) Church Restoration

Fernández-Abascal+Muruzábal, Alonso+Barrientos, Pesquera+Ulargui



Museo de las Colecciones Naturales, Alicante Museum of Natural History Collections

COR Asociados Arquitectos



Talleres Gon-Gar, Benissanet (Tarragona) Gon-Gar Workshops

NUA arquitectures



Ejercicios educativos Educational Excercises



Escuela Infantil del Liceo Francés, Barcelona Lycée Français Preschool

b720 Fermín Vázquez Arquitectos



Centro de Educación Infantil Arcosur, Zaragoza Arcosur Preschool

Magén Arquitectos



Centro deportivo en Ibiza (Islas Baleares) Sports Center in Ibiza

MCEA | Arquitectura



Palacio de los Deportes Juegos Mediterráneos, Tarragona Sports Center

Barceló Balanzó & AIA Activitats Arquitectòniques



Fachadas funcionales Functional Facades



Instituto de Investigación Sant Pau, Barcelona Sant Pau Research Institute

PICHarchitects/Pich-Aguilera & 2BMFG



Centro Cívico Villa Urania, Barcelona Villa Urania Civic Center

SUMO Arquitectes + Y. Olmo



Fundación Save the Children, Madrid Save the Children Foundation

elii - Uriel Fogué, Eva Gil, Carlos Palacios



Centro Logístico Mayoral, Málaga Mayoral Distribution Center

System Arquitectura



Vivienda eficiente Efficient Housing



Ocho viviendas experimentales, Granada Eight Experimental Dwellings

Elisa Valero



98 viviendas en Adelfas, Madrid 98 Dwellings in Adelfas

Ruiz-Larrea, Gómez Gutiérrez & Álvarez Ugalde



Torre Passivhaus #361Bolueta, Bilbao Passivhaus #361Bolueta Tower

VArquitectos



Viviendas y alojamientos temporales, Barcelona Apartments and Temporary Housing

Coll-Leclerc



Un año en el mundo A Year in the World



Luis Fernández-Galiano

Doce meses en portadas de prensa Twelve Months in Press Covers

2018 en doce edificios 2018 in Twelve Buildings

Premios y pérdidas Distinctions and Disappearances