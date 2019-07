AV Monografías 216 - VO TRONG NGHIA

Luis Fernández-Galiano

Virtud verde Green Goodness



Nirmal Kishnani

Ecología social Social Ecology



Quince obras Fifteen Works



Ala de bambú, 2009, Vinhphuc

Bamboo Wing, 2009, Vinhphuc



Casa Stacking Green, 2011, Ciudad Ho Chi Minh

Stacking Green House, 2011, Ho Chi Minh City



Jardín de infancia, 2013, Dongnai

Farming Kindergarten, 2013, Dongnai



Casa de los árboles, 2014, Ciudad Ho Chi Minh

House for Trees, 2014, Ho Chi Minh City



Restaurante Son La, 2014, Provincia de Son La

Son La Restaurant, 2014, Son La Province



Hotel Naman Babylon, 2015, Danang

Naman Retreat the Babylon, 2015, Danang



Casa Hoan, 2015, Nha Trang

Hoan House, 2015, Nha Trang



Pabellón Nanoco Panasonic, 2016, Hanói

Nanoco Panasonic Showroom, 2016, Hanoi



Cúpulas ceremoniales, 2017, Ciudad Son La

Ceremony Dome, 2017, Son La City



Casa Stacked Planters, 2017, Ciudad Ho Chi Minh

Stacked Planters House, 2017, Ho Chi Minh City



Pabellón de bambú, 2018, Venecia

Bamboo Stalactite Pavilion, 2018, Venice



Casa Stepping Park, 2018, Ciudad Ho Chi Minh

Stepping Park House, 2018, Ho Chi Minh City



Complejo turístico Castaway, 2019, Hai Phong

Castaway Island Resort, 2019, Hai Phong



Centro de formación, 2019, Thach That

Viettel Academy Educational Center, 2019, Thach That



Complejo corporativo, 2019, Thach That

Viettel Offsite Studio, 2019, Thach That



Tres prototipos Three Prototypes



Casa S-1, 2012, Dong Nai

S-House 1, 2012, Dong Nai



Casa S-2, 2014, Long An

S-House 2, 2014, Long An



Casa S-3, 2014, Ciudad Ho Chi Minh

S-House 3, 2014, Ho Chi Minh City



Vo Trong Nghia

Práctica y pensamiento: un manifiesto

Practice and Thought: A Manifesto