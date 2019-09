AV Monografías 217 - UNDURRAGA DEVÉS

Luis Fernández-Galiano

Obras sin pedestal Works without Pedestal



Rafael Moneo

Lecciones de construcción Construction Lessons



Fernando Pérez Oyarzun

Cuatro décadas de arquitectura Four Decades of Architecture



Obras y proyectos

Works and Projects



Museo de Artes Visuales (MAVI), 1999-2000, Santiago (Chile)

Museum of Visual Arts (MAVI), 1999-2000, Santiago (Chile)



Edificio Consistorial Torre Las Condes, 2001-2003, Las Condes, Santiago (Chile)

Las Condes Town Council Building, 2001-2003, Las Condes, Santiago (Chile)



Casa del Lago, 2003-2004, Lago Colico (Chile)

Lake House, 2003-2004, Colico Lake (Chile)



Edificio Simonetti, 2003-2005, Las Condes, Santiago (Chile)

Simonetti Building, 2003-2005, Las Condes, Santiago (Chile)



Barrio Cívico, 2004-2005, Santiago (Chile)

Civic Quarter, 2004-2005, Santiago (Chile)



Centro Cultural Palacio La Moneda, 2004-2005, Santiago (Chile)

Palacio La Moneda Cultural Center, 2004-2005, Santiago (Chile)



Galería de Arte Jorge Carroza, 2005-2007, Vitacura, Santiago (Chile)

Jorge Carroza Fine Arts Gallery, 2005-2007, Vitacura, Santiago (Chile)



Casas del Horizonte, 2007-2009, Zapallar (Chile)

Horizon Houses, 2007-2009, Zapallar (Chile)



Capilla del Retiro, 2008-2009, Auco (Chile)

Retiro Chapel, 2008-2009, Auco (Chile)



Museo Padre Hurtado, 2008-2010, Santiago (Chile)

Alberto Hurtado Museum, 2008-2010, Santiago (Chile)



Viviendas Mapuche, 2009-2011, Huechuraba, Santiago (Chile)

Mapuche Social Housing, 2009-2011, Huechuraba, Santiago (Chile)



Museo Violeta Parra, 2011-2014, Santiago (Chile)

Violeta Parra Museum, 2011-2014, Santiago (Chile)



Ministerio de Desarrollo Social, 2011-2014, Santiago (Chile)

Ministry of Social Development, 2011-2014, Santiago (Chile)



Pabellón Expo Milán, 2013-2015, Milán (Italia); 2016-2017, Temuco (Chile)

Expo Milan 2015 Pavilion, 2013-2015, Milan (Italy); 2016-2017, Temuco (Chile)



Fundación Mustakis, 2015-2017, Recoleta, Santiago (Chile)

Mustakis Foundation, 2015-2017, Recoleta, Santiago (Chile)



Barrio Cívico Universidad de los Andes, 2016-, Bogotá (Colombia)

University of Los Andes Civic Quarter, 2016-, Bogotá (Colombia)



Mercado Municipal, 2017-, Temuco (Chile)

Municipal Market, 2017-, Temuco (Chile)



Campus y Edificio Corporativo Arauco, 2018-, Concepción (Chile)

Arauco Campus and Corporate Building, 2018-, Concepción (Chile)



Cristián Undurraga

El arte de construir la hospitalidad The Art of Building Hospitality