AV Monografías 218_219 - KENGO KUMA

Luis Fernández-Galiano

Artesanía pixelada Pixelated Craftsmanship



Manuel Blanco

El lujo en la arquitectura Luxury in Architecture



Kengo Kuma

Relatos y novelas Short Stories and Novels



Escala mayor Major Scale



Nuevo Estadio Nacional, 2016-2019, Tokio (Japón)

New National Stadium, 2016-2019, Tokyo (Japan)



V&A Dundee, 2010-2018, Dundee (Reino Unido)

V&A Dundee, 2010-2018, Dundee (United Kingdom)



Torre Hongkou Soho, 2011-2015, Shanghái (China)

Hongkou Soho Tower, 2011-2015, Shanghai (China)



Rehabilitación del Astillero 1862, 2011-2017, Shanghái (China)

Shipyard 1862 Renovation, 2011-2017, Shanghai (China)



Museo de Arte Popular, 2009-2015, Hangzhou (China)

Folk Art Museum, 2009-2015, Hangzhou (China)



ArtLab en la EPFL, 2012-2016, Lausana (Suiza)

EPFL ArtLab, 2012-2016, Lausanne (Switzerland)



Museo de Arte Moderno Odunpazari, 2017-2019, Eskişehir (Turquía)

Odunpazari Modern Art Museum, 2017-2019, Eskişehir (Turkey)



The Darling Exchange, 2017-2019, Sídney (Australia)

The Darling Exchange, 2017-2019, Sydney (Australia)



Tamaño medio Medium Size



Hospital de rehabilitación Narita, 2013-2017, Narita (Japón)

Narita Rehabilitation Hospital, 2013-2017, Narita (Japan)



Centro de interpretación Yangcheng Lake, 2012-2018, Suzhou (China)

Yangcheng Lake Tourist Transportation Center, 2012-2018, Suzhou (China)



Biblioteca Yusuhara, 2015-2018, Yusuhara (Japón)

Yusuhara Community Library, 2015-2018, Yusuhara (Japan)



Villa cultural en el Jardín Japonés, 2010-2017, Portland (Estados Unidos)

Portland Japanese Garden Cultural Village, 2010-2017, Portland (United States)



Mont-Blanc Base Camp, 2012-2016, Les Houches (Francia)

Mont-Blanc Base Camp, 2012-2016, Les Houches (France)



Museo de arte y casas Comico, 2014-2017, Oita (Japón)

Comico Art Museum and Houses, 2014-2017, Oita (Japan)



Oficinas Komatsu Matere, 2013-2015, Nomi (Japón)

Komatsu Matere Offices, 2013-2015, Nomi (Japan)



Centro comunitario Yunoeki Oyu, 2015-2018, Akita (Japón)

Yunoeki Oyu Community Center, 2015-2018, Akita (Japan)



Pequeños gestos Small Gestures



Casa de Japón en São Paulo, 2015-2017, São Paulo (Brasil)

Japan House São Paulo, 2015-2017, São Paulo (Brazil)



Templo Zuishoji, 2018-2019, Tokio (Japón)

Zuishoji Temple, 2018-2019, Tokyo (Japan)



Casa Roof / Birds, 2014-2015, Karuizawa (Japón)

Roof / Birds Villa, 2014-2015, Karuizawa (Japan)



Oficina Beijing Qianmen, 2015-2016, Pekín (China)

Beijing Qianmen Office, 2015-2016, Beijing (China)



Casa suspendida, 2018, Montricher (Suiza)

Suspended Forest, 2018, Montricher (Switzerland)



Casa Bosque 120x120, 2018, Tokio (Japón)

120x120 Forest House, 2018, Tokyo (Japan)



Casa Coeda, 2017, Atami (Japón)

Coeda House, 2017, Atami (Japan)



Templo taoísta Hsinpu, 2018, Hsinchu (Taiwán)

Hsinpu Tao Temple, 2018, Hsinchu (Taiwan)



Intervenciones mínimas Minimal Works



Espacio de meditación Wood / Pile, 2018, Krün (Alemania)

Wood / Pile Meditation House, 2018, Krün (Germany)



Pabellón Tsumiki, 2018, Taichung (Taiwán)

Tsumiki Pavilion, 2018, Taichung (Taiwan)



Pabellón Kodama, 2018, Borgo Valsugana (Italia)

Kodama Pavilion, 2018, Borgo Valsugana (Italy)



Casa de té Pekín, 2010-2014, Pekín (China)

Beijing Tea House, 2010-2014, Beijing (China)



Instalaciones Stonescape / Naturescape, 2012-2015, Bolonia / Milán (Italia)

Stonescape / Naturescape Installations, 2012-2015, Bologna / Milan (Italy)



Tienda Camper Paseo de Gracia, 2018, Barcelona (España)

Camper Paseo de Gracia Flagship Store, 2018, Barcelona (Spain)



Restaurante Nacrée, 2015, Sendai (Japón)

Nacrée Restaurant, 2015, Sendai (Japan)



Pabellón Sensing Spaces, 2014, Londres (Reino Unido)

Sensing Spaces Pavilion, 2014, London (United Kingdom)



Proyectos en proceso Projects in Progress



Estación de tren Saint-Denis Pleyel, 2015-, Saint-Denis (Francia)

Saint-Denis Pleyel Train Station, 2015-, Saint-Denis (France)



Complejo 1Hotel, 2017-, París (Francia)

1Hotel Complex, 2017-, Paris (France)



Nuevo Museo Hans Christian Andersen, 2017-, Odense (Dinamarca)

The New Hans Christian Andersen Museum, 2017-, Odense (Denmark)



Residencia de estudiantes Grand Morillon, 2017-, Ginebra (Suiza)

Grand Morillon Student Housing, 2017-, Geneva (Switzerland)



Water Culture House, 2018-, Copenhague (Dinamarca)

Water Culture House, 2018-, Copenhagen (Denmark)



Museo de Historia Marítima, 2018-, Saint-Malo (Francia)

Maritime History Museum, 2018-, Saint-Malo (France)



Centro de exposiciones de Estrasburgo, 2018-, Estrasburgo (Francia)

Exhibition Center of Strasbourg, 2018-, Strasbourg (France)



Ampliación y jardines de la Fundación Gulbenkian, 2019-, Lisboa (Portugal)

Gulbenkian Foundation Extension and Gardens, 2019-, Lisbon (Portugal)