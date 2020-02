AV Monografías 221 - DILLER SCOFIDIO+R

Luis Fernández-Galiano

Poesía pragmática Pragmatic Poetry



Edwin Heathcote

Un diálogo crítico A Critical Dialogue



Paisajes revisados Revised Landscapes



American Lawn Surface of Everyday Life, CCA, 1998-2000



Pabellón The Blur, 1998-2002, Yverdon-les-Bains (Suiza)

The Blur Building, 1998-2002, Yverdon-les-Bains (Switzerland)



The High Line, 2003-2019, Nueva York (EE UU)

The High Line, 2003-2019, New York (USA)



Renovación del Lincoln Center, 2003-2010, Nueva York (EE UU)

Lincoln Center Public Spaces, 2003-2010, New York (USA)



Parque Zaryadye, 2013-2017, Moscú (Rusia)

Zaryadye Park, 2013-2017, Moscow (Russia)



Red de espacios públicos The Tide, 2015-2019, Londres (Reino Unido)

Network of Public Spaces The Tide, 2015-2019, London (United Kingdom)



Conocimiento compartido Shared Knowledge



Exit Fondation Cartier, 2008-2009. Six Other Venues, 2015-2019



Escuela Juilliard y Alice Tully Hall, 2003-2009, Nueva York (EE UU)

The Juilliard School and Alice Tully Hall, 2003-2009, New York (USA)



Centro de artes creativas Granoff, 2007-2011, Providence (EE UU)

Granoff Center for the Creative Arts, 2007-2011, Providence (USA)



Museo de Arte Berkeley y filmoteca Pacific, 2010-2016, Berkeley (EE UU)

Berkeley Art Museum & Pacific Film Archive, 2010-2016, Berkeley (USA)



Centro educativo Roy and Diana Vagelos, 2010-2016, Nueva York (EE UU)

Roy and Diana Vagelos Education Center, 2010-2016, New York (USA)



Centro educativo McMurtry, 2011-2015, Palo Alto (EE UU)

McMurtry Art and Art History Building, 2011-2015, Palo Alto (USA)



Cultura accesible Accessible Culture



Mile-Long Opera A Biography of 7 O’Clock, The High Line, 2018



Instituto de Arte Contemporáneo ICA, 2003-2006, Boston (EE UU)

Institute of Contemporary Art, 2003-2006, Boston (USA)



Centro cultural The Shed, 2008-2019, Nueva York (EE UU)

The Shed, 2008-2019, New York (USA)



Museo de Imagen y Sonido, 2009-, Río de Janeiro (Brasil)

Museum of Image & Sound, 2009-, Rio de Janeiro (Brazil)



Museo de Arte Contemporáneo The Broad, 2011-2015, Los Ángeles (EE UU)

The Broad, 2011-2015, Los Angeles (USA)



Ampliación del MoMA, 2014-2019, Nueva York (EE UU)

MoMA Expansion, 2014-2019, New York (USA)