AV Monografías 223_224 - ESPAÑA 2020

Balance del año Summary of the Year



Luis Fernández-Galiano

En el umbral At the Threshold

Crónica de cuatro estaciones Chronicle of Four Seasons

2019, una antología 2019, an Anthology



Entorno cultural Cultural Context



Museo del Clima, Lérida Climate Museum

Estudi d’Arquitectura Toni Gironès



Museo Helga de Alvear, Cáceres Helga de Alvear Museum

Emilio Tuñón Arquitectos



Escuela de Medios Audiovisuales Can Batlló, Barcelona EMAV Can Batlló

Josep Mª Julià Capdevila



Casal de Palaudàries, Lliçà d’Amunt (Barcelona) Casal de Palaudàries

Codina Prat Valls i Arquitectes Associats



Escenarios de salud Health Spaces



Centro de Medicina Comparativa y Bioimagen CMCiB, Badalona (Barcelona) CMCiB Building

Calderón-Folch Studio & Pol Sarsanedas



Instituto BioCruces, Baracaldo (Vizcaya) BioCruces Institute

IDOM



Centro Kálida Sant Pau, Barcelona Kálida Sant Pau Center

Miralles Tagliabue EMBT



Centro de Salud Mental, Calella (Barcelona) Mental Health Center

MIAS Architects/Josep Miàs



Ensayos docentes Educational Essays



IES Les Aimerigues, Terrassa (Barcelona) IES Les Aimerigues

Barceló Balanzó Arquitectes & Xavier Gracia



IES Playa Flamenca, Orihuela (Alicante) IES Playa Flamenca

Noname 29/Alfredo Payá



Campus de la Universidad de Valladolid II Fase, Segovia UVa Campus Phase II

Ricardo Sánchez/José Ignacio Linazasoro



Campus Loyola, Dos Hermanas (Sevilla) Loyola Campus

luis vidal+arquitectos



Juegos infantiles Children’s Play



Escuela El Til·ler, Cerdanyola (Barcelona) El Til·ler School

Eduard Balcells, Ignasi Rius, Tigges Architekt



Escuela Infantil A Baiuca, A Estrada (Pontevedra) A Baiuca Kindergarten

Abalo Alonso Arquitectos



Pabellón Colegio Acamán, La Laguna (Tenerife) Acamán School Pavilion

Virgilio Gutiérrez



Fundación Germina, Badalona (Barcelona) Germina Foundation

b720 Fermín Vázquez Arquitectos



Ejercicio y ocio Exercise and Leisure



Estadio de atletismo Vallehermoso, Madrid Vallehermoso Stadium

Estudio Cano Lasso



Polideportivo y ordenación urbana, Barcelona Sports Center and Urban Plan

Anna Noguera, Javier Fernández



Campo de fútbol de Campañó (Pontevedra) Campañó Football Stadium

Santos Mera Arquitectos



Tres bungalows, Oleiros (La Coruña) Three Bungalows

Creus e Carrasco



Vivienda plural Plural Housing



46 VPO en la nave de Fabra & Coats, Barcelona 46 Social Dwellings in the Fabra & Coats Factory

Roldán+Berengué Arquitectos



Viviendas para cuatro amigos, Barcelona Apartment Building for Four Friends

Thomas Lussi/Lola Domènech



Edificio de 73 viviendas de alquiler, Málaga Residential Building

Muñoz Miranda Arquitectos



Edificio residencial Lagasca 99, Madrid Lagasca 99 Residential Building

Rafael de La-Hoz



Un año en el mundo A Year in the World



Luis Fernández-Galiano

Doce meses en portadas de prensa Twelve Months in Press Covers

2019 en doce edificios 2018 in Twelve Buildings

Premios y pérdidas Distinctions and Disappearances