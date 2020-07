AV Monografías 225 - AIRES MATEUS

Luis Fernández-Galiano

Jano geométrico Geometrical Janus



Marta Sequeira

Abstracción y empatía

Abstraction and Empathy





Casa en Alenquer, 1999-2002, Alenquer

House in Alenquer, 1999-2002, Alenquer



Centro de las Artes de Sines, 2001-2005, Alentejo

Sines Arts Center, 2001-2005, Alentejo



Casa en Azeitão , 2001-2003, Setúbal

House in Azeitão, 2001-2003, Setúbal



Museo del Faro de Santa Marta, 2003-2007, Cascais

Santa Marta Lighthouse Museum, 2003-2007, Cascais



Casa en Leiria, 2005-2010, Leiria

House in Leiria, 2005-2010, Leiria



Estación de tratamiento de aguas residuales, 2005-2011, Lisboa

Wastewater Treatment Plant, 2005-2011, Lisbon



Residencia de ancianos, 2006-2010, Alcácer do Sal

Residence for the Elderly, 2006-2010, Alcácer do Sal



Casa en Alcobaça, 2007-2011, Alcobaça

Casa en Alcobaça, 2007-2011, Alcobaça



Centro escolar, 2007-2011, Vila Nova da Barquinha

School Center, 2007-2011, Vila Nova da Barquinha



Casa en Monsaraz, 2007-2018, Alentejo

House in Monsaraz, 2007-2018, Alentejo



Centro de monitorización e investigación Furnas, 2008-2010, Azores

Furnas Monitoring and Research Center, 2008-2010, Azores



Casas en la arena, 2008-2010, Comporta

Houses in the Sand, 2008-2010, Comporta



Sede central de EDP, 2008-2015, Lisboa

EDP Headquarters, 2008-2015, Lisbon



Casa en Melides I, 2010-2019, Grândola

House in Melides I, 2010-2019, Grândola



Centro de día, 2011-2017, Grândola

Daytime Centre, 2011-2017, Grândola



Casa en Barreiro, 2012-, Barreiro

House in Barreiro, 2012-, Barreiro



Cabañas en el río, 2013, Comporta

Huts by the River, 2013, Comporta



Escuela de arquitectura, 2014-2017, Tournai (Bélgica)

School of Architecture, 2014-2017, Tournai (Belgium)



Musée de l’Elysée y MUDAC, 2015-, Lausana (Suiza)

Musée de l’Elysée and MUDAC, 2015-, Lausanne (Switzerland)



Casa en Campo de Ourique, 2016-2019, Lisboa

House in Campo de Ourique, 2016-2019, Lisbon



Lo demás es silencio

Manuel Aires Mateus

The Rest is Silence